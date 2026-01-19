嘉實國際宣布新任CEO及高管任命，深度聯動母公司嘉實基金開創跨境投資新局面

香港2026年1月19日 /美通社/ -- 1月19日，嘉實國際資產管理有限公司（Harvest Global Investments Limited，下稱「嘉實國際」）宣布新一輪管理層任命。嘉實基金董事總經理、原戰略客戶負責人陳志新正式出任嘉實國際首席執行官（CEO），全面負責嘉實國際整體戰略規劃與業務發展，並向嘉實國際董事長魯令飛匯報。與此同時，原嘉實基金跨境與海外業務負責人舒楚嬰出任嘉實國際首席市場官（CMO），負責公司市場拓展、客戶溝通與服務；嘉實國際投資主管蔣一茜升任首席投資官（CIO），全面統籌公司投資管理與投研體系建設。

此次任命標誌着嘉實國際在關鍵發展階段完成核心管理團隊的進一步完善，也顯現母公司嘉實基金對境外業務平台的持續重視與資源投入。 發揮「連接器」優勢，構建雙向服務橋樑

此次管理層履新，正值嘉實國際深化國際化資產配置能力的關鍵時期。作為首批中資在港設立的資產管理機構之一，嘉實國際成立於2008年，深耕香港十八年來，以具備國際視野和豐富市場經驗的專業團隊，長期為香港及全球投資者提供主動權益、固定收益、指數及多策略等多元化資產管理服務，在協助海外資金配置中國資產、以及支持內地投資者進行全球配置方面積累了扎實基礎。

當前，隨着新「國九條」的落實和資本市場改革的深化，中國資產的中長期投資價值日益凸顯，外資機構對中國資本市場長期看好，特別是「一帶一路」受惠國家和地區長期看好中國資產，為資產配置提供了強力支撐。在此背景下，嘉實堅信香港作為連接中國內地與國際資本市場的重要樞紐，其制度優勢和市場功能將在新一輪跨境資本流動中持續釋放。作為在港中資機構，嘉實國際正積極發揮內地與全球資本市場「連接器」的優勢，以客戶需求為中心推動產品和業務模式創新，深化雙向服務，並持續夯實專業能力與風控基石，把握機遇，致力於將政策紅利轉化為實實在在的業務增長和市場競爭力的提升。

布局科技領先趨勢，嘉實中美科技50 ETF獲監管有條件批准

近期，嘉實中美科技50 ETF（Harvest G2 Tech 50 ETF）已獲監管有條件批准。該產品通過指數化方式布局中美兩地科技核心資產，覆蓋港股美股科技龍頭企業，旨在捕捉全球科技創新的長期發展趨勢。業內分析認為，該ETF體現了嘉實國際在複雜跨市場結構設計上的專業能力，也反映公司將科技指數作為國際化資產配置的重要抓手。未來，嘉實國際亦將積極研究推動相關產品納入ETF互聯互通機制，進一步便利境內投資者配置中美科技資產的需求。

嘉實國際表示，新管理團隊在董事會領導下，未來將持續深化融合母公司平台實力，從投研、產品、銷售、客戶服務等多維度開展全面合作，致力於把握互聯互通等政策機制帶來的廣闊機遇，為兩地及全球投資者提供豐富的產品、多元的資產配置、以及敏捷的跨境投資服務，力爭為投資者創造可持續的回報。 關於嘉實國際管理層團隊

陳志新（CEO)：陳志新先生擁有超22年資本市場經驗，於2004年加入嘉實基金，在嘉實基金任職22年以來，始終以客戶利益至上，服務過保險、養老金、主權財富、信託等眾多戰略機構客戶，對多元投資理念及境內外資金運用具有深刻理解和認知，長期立足客需，為客戶提供有價值的綜合資產管理解決方案。在入職嘉實基金之前，陳志新先生曾在南方證券任職。

舒楚嬰（CMO）：舒楚嬰先生擁有21年資本市場經驗，於2009年加入嘉實基金，在嘉實基金先後任職機構產品經理、跨境與海外業務負責人，曾服務過的全球客戶覆蓋超15個國家及地區。在加入嘉實基金之前，舒楚嬰先生於Fidelity Investments Canada擔任高級機構投資分析師。在此之前，他曾於加拿大最大的退休金計劃之一OPSEU Pension Trust擔任投資組合績效分析師。 蔣一茜（CIO）：蔣一茜女士於2009年9月加入嘉實國際，擔任基金經理與投資主管，負責管理HGI投資團隊。蔣一茜女士在金融行業擁有超過26年經驗，對於中國股票市場投資擁有豐富經驗。加入嘉實國際前，蔣一茜女士於香港德意志資產管理公司擔任中國股票基金經理超9年。在此之前，她曾任職於香港滬光國際投資管理有限公司以及上海申銀證券（現稱申銀萬國）。

關於嘉實國際

嘉實國際於2008年在香港成立，是嘉實基金的子公司。作為嘉實基金開展國際業務的核心平台，嘉實國際持有香港證監會頒發的第1（證券交易）、4（就證券提供意見）、9（提供資產管理）號牌照，依託母公司嘉實基金的雄厚實力與品牌底蘊，持續面向全球投資者提供權益、固收、指數及多策略解決方案等資產管理服務。 重要提示︰投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現或任何預測或預期並不表示未來之表現。投資者於決定投資之前，應閱讀嘉實中美科技50 ETF（「子基金」）有關銷售文件之詳情，包括風險成份。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

子基金的投資主要集中於中國（包括香港）及美國。與投資組合較多元化的基金相比，子基金的價值可能較為波動，並且可能較容易受到對相關行業造成影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管不利事件所影響。

該指數為新指數。與追蹤營運歷史較長、更成熟指數的其他交易所買賣基金相比，子基金風險可能更高。

金融衍生工具的相關風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受價格波動及較高波幅影響。金融衍生工具的槓桿因素/成分可導致損失遠超子基金投資於該衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能使子基金面臨蒙受重大損失的高風險。

上市類別單位和非上市類別單位的投資者須受不同定價和買賣安排規限。由於各類上市和非上市單位適用的費用和成本不同，因此每個單位的資產淨值可能有異。適用於次級市場上市類別單位元的聯交所交易時間，以及一級市場上市及/或非上市類別單位的買賣截止時間，可能有所不同。鑑於上市與非上市類別單位之間費用及成本安排的差異，上市類別單位與非上市類別單位的每單位資產淨值亦可能有所不同。

子基金需承受一般投資風險、被動投資風險、超大型市值公司的風險、貨幣風險及從資本分派/實際從資本派息的風險。

子基金獲得香港證監會認可。上述認可並不表示子基金獲得香港證監會官方推介。 投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現或任何預測或預期並不表示未來之表現。投資者於決定投資之前，應閱讀有關銷售文件之詳情，包括風險成份。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁由嘉實國際資產管理有限公司發出及並未經香港證監會審核。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ceo-302664367.html SOURCE 嘉實國際資產管理有限公司