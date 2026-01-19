SimCorp 研究顯示：逾三分之二投資經理正於前台業務廣泛應用 AI

重點發現： 一項針對 200 名買方高管的年度調查顯示，AI 採用率較去年同期顯著上升。

「創新」三年來首度超越其他因素，成為科技及營運投資的最主要驅動力。

企業在篩選第三方投資管理 AI 方案時，首要考量供應商的穩健性。

過去 12 個月，業界對私募市場及另類投資將迎來科技創新的信心大幅增強。 丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球金融科技翹楚 SimCorp 委託進行的最新全球研究指出，七成買方企業已成功運用人工智能支援其前台業務。 此數據較去年報告顯著增長，當時僅約一成受訪者積極探索 AI 工具。彼時雖有 75% 受訪者認同 AI 潛力，惟仍需指引以進行整合。

相關發現刊載於《2026 年 InvestOps 報告》，綜合全球資產管理公司、退休基金及保險公司共 200 位高管的意見。WBR Insights 負責進行是次調查，旨在探討業界邁向 2026 年的技術重點與挑戰。 「在前台業務方面，AI 應用已出現根本性轉變，從試點項目躍升為業務關鍵應用。」SimCorp 行政總裁 Peter Sanderson 表示，「若能配合中央管治及統一的數據層，AI 的進步將能為投資專才帶來最大價值，優化決策並提升效率。」 新報告亦發現，整合技術供應商與平台（58%）及現代化技術架構與數據基建（54%），是買方企業的首要技術舉措——兩者均是擴展 AI 應用、自動化投資流程及簡化技術堆疊的關鍵。



「調查顯示 58% 企業選擇整合供應商和平台作為技術舉措，對此我不感意外，」Sanderson 補充，「這是整合所有數據的第一步，讓企業能更妥善掌控及信任其資訊，清晰透視整體投資組合，並利用 AI 獲取洞察。」

創新力壓營運效率成首要戰略技術重點 「透過創新實現競爭差異化」（55%）三年來首次超越「營運效率」（33%）及「控制營運成本」（44%），成為 2026 年技術及營運投資的主要驅動力。 隨著 AI 應用在投資經理間日趨成熟，評估投資管理 AI 方案時，「供應商穩健性」（57%）被視為最重要準則，排名先於功能特性。由於專有數據往往需輸入至 AI 模型，企業要求供應商必須具備嚴謹的數據管治及網絡安全措施，並正物色能滿足此等要求的合作夥伴。 評估投資管理 AI 方案時的首要考量因素包括：

供應商穩健性 (57%) – 具備企業級支援的知名供應商。 獲取創新技術 (54%) – 透過早期測試版（Beta）功能獲取競爭優勢。 分析靈活性 (47%) – 用於研究及洞察的概率性輸出。 經證實的投資回報 (45%) – 擴展部署前需展示回報指標。 管治框架 (40%) – 全面文檔記錄及符合監管要求。 監管合規 (35%) – 用於合規用途的確定性、可審計輸出。 投資意願 (24%) – 願為進階功能支付溢價。 展望未來，受訪者視 AI、生成式 AI 及進階分析（72%）為最具技術創新機遇的領域。另一有望迎來創新的領域為另類投資，該領域因營運複雜及數據分散，往往導致自動化程度受限。過去 12 個月，認為私募市場及另類投資最具技術創新機遇的受訪者比例急增 24 個百分點，由 2025 年的 27% 升至 2026 年的 51%。

隨著私募市場配置持續上升，投資於頂尖另類投資技術的企業，可透過更高的直通式處理率提升營運槓桿，使其能專注評估最佳投資機會，而非耗時於人手對賬。 為此，SimCorp 去年推出 SimCorp Alternatives，這是一項旨在滿足所有另類投資公司需求的綜合方案。該方案建基於 SimCorp 備受全球最大資產擁有人信賴的現有另類投資產品之上。 如欲了解更多關於《2026 年 InvestOps 報告》的調查結果並閱讀完整報告，請點擊此處。 調查方法 《2026 年全球 InvestOps 報告》調查了來自北美、歐洲、中東及非洲（EMEA）以及亞太地區的 200 名資產管理公司、保險公司及退休基金的高級行政人員及營運主管，每家機構管理的資產規模（AUM）至少達 100 億美元。受訪者包括最高管理層代表及其他高級領導。該調查由獨立研究公司 WBR Insights 進行。

SimCorp 簡介 SimCorp 是為全球買方提供業界領先綜合投資管理解決方案的供應商。 SimCorp 成立於 1971 年，現於五大洲聘任逾 3,500 名員工，是真正的全球科技領袖。該公司透過自身整合平台、服務和合作夥伴生態系統，為全球 100 強金融公司中逾半數提供支援。 Axioma 分析套件提供全面的因子風險模型、多資產企業風險管理、投資組合構建及監管報告解決方案。SimCorp 是 Deutsche Börse Group 的子公司。 如需詳細資訊，請瀏覽 www.simcorp.com 傳媒聯絡：Søren Rathlou Top， SimCorp 全球公關經理，+45 31 15 87 06， [email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/simcorp--ai-302662768.html SOURCE SimCorp Canada Inc.