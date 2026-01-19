全球交通擁堵榜出爐，LEPAS L8以「優雅駕控」重塑出行體驗

蕪湖2026年1月19日 /美通社/ -- 全球交通數據分析公司INRIX於2025年12月發佈了「2025全球交通記分卡」報告，深度解析了全球36個國家、超過900個城市的交通數據。結果顯示，半數以上的城市交通擁堵程度較上一年進一步加劇，擁堵已成為主要城市普遍面臨的常態。基於這一洞察，LEPAS旗艦車型LEPAS L8，憑借卓越的智能科技與硬核的混動技術，推出「優雅駕控」方案，在擁堵情況下減輕駕駛者的壓力，使其在複雜路況下依然保持優雅與從容。 早高峰的通勤路，是很多上班族焦慮的開始。一大早出發，卻被堵在主幹道的車流裡寸步難行，頻繁的起步、剎車易導致疲勞。LEPAS L8的智能駕駛輔助系統可以有效緩解這一問題：開啟全速域自適應巡航與ICA集成式巡航輔助，車輛即可在0-180km/h全速域內實現跟走跟停，自動保持車道居中，減少駕駛者的機械式操作，讓擁堵路段的通勤更具有效率。

晚高峰的歸途，走走停停的車流要求駕駛者持續保持專注，預判前車動向、提防加塞車輛，長期下來易產生身心疲憊。LEPAS L8配備的360°全景環視與底盤可視化系統，將車身四周盲區清晰呈現在中控屏，低速挪車、精準並線皆游刃有餘；平順的動力輸出與靜謐的座艙環境，進一步優化擁堵路況下的駕乘感受。 週末想放鬆的短途出遊，高速路突發擁堵可能打亂行程規劃，頻繁啟停也可能影響出行體驗。LEPAS L8超過1300公里的綜合續航，無需頻繁規劃補能站點，打消里程焦慮；混動專用變速箱97.6%的傳動效率，讓低速行駛也絲滑平順，避免頓挫感對出行的影響。

這份擁堵時依然從容的表現背後，是強大的技術支撐。LEPAS L8搭載奇瑞集團超級混動系統，以行業領先的44.5%熱效率和4.2L/100km的饋電油耗。這些技術共同構建了LEPAS L8在擁堵場景下的核心競爭力，讓每一次出行都成為從容愜意的優雅駕控體驗。 在全球交通擁堵問題日益嚴峻的當下，LEPAS將智能駕駛輔助技術與新能源動力系統深度融合，不僅緩解了擁堵路況下的駕駛痛點，也重新定義了城市出行的優雅範式。隨著品牌在全球市場佈局的加速，將為全球更多用戶帶來優雅駕控的出行體驗，助力駕駛者在複雜都市交通中始終保持從容姿態。

