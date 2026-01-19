LANDI Global推出新一代P系列支付產品組合，慶賀創新徵程20載

LANDI的DNA中深深融合了全球產業規模與本地化深度服務。憑借20年的行業領先地位及全球部署超過1.3億台終端的深厚積澱，LANDI充分運用其無可比擬的經驗，確保在提供世界級創新成果的同時，更以唯一真正扎根本地的強大能力，精準滿足各區域市場的差異化需求。

此次產品發佈是兩年多來密集研發的成果，旨在滿足全球金融和零售行業不斷變化的安全與性能需求。

新加坡2026年1月19日 /美通社/ -- 作為支付及商戶專業解決方案領域的全球領導者，LANDI Global欣然憑借推出其最先進的支付產品組合——P系列，來慶祝公司成立20週年。

新的 P系列 將二十載經過實地驗證的專長與前沿科技完美融合。該系列產品專為高性能和安全交易而設計，搭載最新的 安卓 14 操作系統，並獲得 PCI v7.x 安全認證。產品組合中的不同產品系列全面覆蓋現代商戶的各類需求：

一個生態系統、一個願景

LANDI Global首席執行官Patrice Le Marre表示：「在LANDI，我們的願景遠不止於硬件。我們致力於通過技術與穩固的合作夥伴關係，賦能全球商業生態系統。通過將綜合解決方案與全球合作夥伴網絡加以整合，我們確保每個支付觸點都能實現無縫、安全的交易，加速推動支付、商業應用及數字服務在收銀環節的深度融合。」

LANDI簡介

LANDI成立於2005年，是支付、收銀及移動領域領先的智能POS終端供應商，在中國市場佔據領先地位，擁有700餘項專利，累計部署終端設備達1.3億台。自2022年獨立運營以來，LANDI加速全球業務拓展，為全球數字化轉型提供有力支持。