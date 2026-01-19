艾美疫苗20價肺炎結合疫苗臨床獲批，迭代升級大單品有望搶佔國內先機

香港2026年1月20日 /美通社/ -- 國內疫苗頭部企業艾美疫苗（06660.HK）1月19日發佈公告，公司研發了優化升級版的迭代20價肺炎結合疫苗，日前已獲得國家藥監局臨床試驗批准，開展臨床試驗。這標誌著艾美在肺炎疫苗領域研發管線的進一步豐富和完善。

肺炎鏈球菌性疾病是世界衛生組織（WHO）列為「極高度優先」使用疫苗預防的疾病之一，可導致肺炎、腦膜炎、敗血症等嚴重後果，尤其威脅兒童、老年人及免疫功能低下人群。艾美疫苗此次獲批臨床的20價肺炎結合疫苗，在13價疫苗覆蓋13種高危血清型的基礎上，新增7種流行血清型，擬用於2月齡（最小滿6周齡）及以上人群接種，以預防由該產品覆蓋的20種肺炎球菌血清型引起的感染性疾病，為更廣泛人群提供更全面的保護。