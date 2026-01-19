建華集團推出「港人農地」品牌

引進專才科技振興本土漁農業 開創漁農業可持續發展新時代 香港2026年1月20日 /美通社/ -- 建華集團（以下簡稱「集團」）正式宣佈推出全新品牌 ——「港人農地」計劃，標誌著集團全面投身於香港漁農業的未來發展，此舉呼應國家《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃》中全力推進「農業農村現代化」的策略方向，以及香港特區政府《漁農業可持續發展藍圖》的部署。建華集團以創新科技、完善供應鏈及品牌化管理為核心，致力推動本地漁農業邁向現代化與可持續發展，活化本土資源，為市民提供優質、健康、高性價比、低碳環保的本地製造漁農產品，開創行業新篇章。

革新傳統營運模式 建立可持續產業鏈 「港人農地」計劃秉持發展與保育並重的理念，積極以現代化技術提升本地漁農業產能，目標打造從生產、銷售、物流到品牌建設的完整產業價值鏈，全面提升本土漁農產品市場競爭力。計劃將讓「香港製造」的漁農產品成為品質與信譽的代名詞，不僅為本地經濟注入強勁動能，亦同時建構兼具經濟效益與社會價值的產業新典範。 作為實踐藍圖的重要一步，建華集團已成功投得政府推出的大鵬灣（南）新魚類養殖區深海養殖項目，並獲漁農自然護理署頒發「海魚養殖業牌照」批准書。項目將以現代化深海養殖技術為核心，在潔淨水域養殖出優質的海產。全新品牌「港人農地」正式推出，建華集團致力為香港市民提供優質、健康、低碳環保的本地農產品。品牌旨在建立清晰易辨的標識，讓消費者能輕鬆識別及信賴本地優質產品，以便捷途徑購買高品質、高性價比的新鮮農產品。同時，品牌期望透過市場力量，引領本港式微已久的漁農業重新出發，推動產業可持續發展。

「港人農地」計劃啟動禮邀得香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰先生，BBS，JP、漁農自然護理署署長黎堅明先生，JP、行政會議成員張宇人先生，GBM，GBS，JP、立法會議員邵家輝先生，BBS，JP、立法會議員陳博智先生，MH，JP、立法會議員梁進先生，MH、香港農業發展建設聯會執行主席歐陽志先生、香港漁民團體聯會主席張少強先生聯同建華集團主席凌偉業先生、副主席凌偉漢先生，MH一同主持啟動禮，共同見證政商農合作推動漁農產業升級轉型的重要時刻。

政商攜手共推本地漁農業轉型升級 建華集團致力透過「港人農地」計劃實踐香港漁農業可持續發展的目標，提升香港漁農產品自給自足的能力，不僅可以確保市民享有新鮮、安全的本土產品，讓香港成為高品質食品供應的基地，更可以藉此為年輕一代創造就業和創新機會，助力香港經濟多元化發展。 建華集團主席凌偉業先生表示：「建華集團扎根香港25年，一直致力新鮮食品零售及產業活化。啟動『港人農地』計劃是我們回饋社會、推動本土漁農業的重大一步。國家公佈的《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃》已明確提出，將全力推進『農業農村現代化』，將農業發展成為現代化大產業，建華集團將全力配合國家及香港特區政府的發展理念，培育專才及引入先進科技，結合集團的強大新鮮食品零售網絡，讓優質本地漁農產品從生產、冷鏈物流、零售到品牌建設，為香港市民提供優質漁農產品。未來，我們會繼續與政府及業界並肩同行，共同促進香港漁農業的可持續發展，為業界創造更廣闊的前景。」

種類 2022 2024 數量(公噸) 價值 數量(公噸) 價值 養殖 塘魚 2，073 - 1，349 3，700萬港元 海魚 587 - 626 6，600萬港元 蠔 104 - 114 1，600萬港元 總數

2，764 1.3億港元 2，089 1.19億港元

捕撈 海魚 71，724 - 86，466 19.4億港元 貝介類 5，476 - 5，787 4.64億港元 總數

77，200 21.7億港元 92，253 24.04億港元

總數 79，964 23.0億港元 94，342 25.23億港元 圖表二：本地供應與進口海鮮量及其比例 種類 2022 2024 年消耗量(公噸) 本地生產漁產品佔該類產品年消耗量比率 年消耗量(公噸) 本地生產漁產品佔該類產品年消耗量比率 塘魚 45，053 4.6 % 34，384 3.9 % 海魚 106，248 26.8 % 88，030 35.2 % 貝介類 85，984 5.2 % 87，133 5.3 % 總數 237，287 15 % 209，547 18 % 建華集團期待「港人農地」計劃成為香港漁農業轉型典範，帶來更多新鮮、安全的本地選擇，助力香港經濟可持續增長。 關於建華集團 建華集團於香港紮根 25 年，一直以本地商業版圖為基石，在不同領域的營運及管理方面擔當重要角色。集團從一個商業實體發展成業務多元化的企業，始終如一地秉承以堅持成就卓越。集團業務廣泛，當中包括資產增值、零售、食品貿易、餐飲美食及數碼業務。現時，集團在本地管理約 1，000個銷售點，不但在各行各業擁有領導地位，更在推動傳統文化和未來發展方面發揮關鍵作用。建華集團目前聘用約 5，000 名員工，整個團隊均盡心、專業並竭力於全方位成就卓越。建華集團將致力促進業務範圍及社區服務的可持續發展，履行企業社會責任，穩居業界領先地位。

