第七屆「香港設計•授權支援計劃」(DLAB)盛大啓動 39間入選本地設計企業隆重登場 推動香港設計品牌拓展授權商機

香港2026年1月19日 /美通社/ -- 由創意創業會主辦及文創產業發展處資助的「香港設計•授權支援計劃」（Design Licensing and Business Support Scheme，DLAB），今日假金鐘統一中心舉行第七屆啟動禮，並首次公佈 39 間入選第七屆「DLAB支援計劃」的本地設計企業。這些企業涵蓋多個創意領域，代表香港設計力量的新一代，將透過計劃獲得培訓、顧問支援及商務配對，進一步拓展授權商機。 啟動禮由文創產業助理專員葉敏儀女士擔任主禮嘉賓及致詞，並聯同創意創業會會長鄭凱謙先生、創意創業會前會長莊詠琳女士、創意創業會副會長張智強先生及創意創業會秘書長莫茟淇女士共同主持啟動儀式。隨後，嘉賓與39間入選企業齊聚一堂，進行大合照，場面熱鬧。博善廣識有限公司總經理蔡仲樑先生亦蒞臨作專題分享，與在場人士一同探討設計授權的最新趨勢；大會同時邀請歷屆參加者分享他們在計劃中的成功經驗，讓入選企業從中獲得啟發。

DLAB 自首辦以來，已成功支援超過三百間本地設計企業，推動香港設計授權產業的發展。計劃透過市場營銷、品牌建立、商業運作等培訓，並安排專業顧問支援及商務配對，協助企業把握授權商機，進軍內地及國際市場。今年第七屆計劃設有兩個申請組別，參加組別一的公司成立年期需在六年以内（2019年11月6日至2025年11月5日），並以設計或授權為主要業務的企業，已推出的知識產權(IP)不能超過6年，具備 IP 的開發、商業化及營運能力，完全擁有創意内容相關的IP。組別二的公司成立年期必須在六年以上、十二年以內（2013年11月6日至2025年11月5日），已推出的知識產權(IP)不能超過6年，具備 IP 的開發、商業化及營運能力，完全擁有創意内容相關的IP。

入選企業除可獲資助參加於2026年1月下旬舉辦的大灣區交流團，從而加强與内地企業的聯繫及了解內地的市場潛力。更可以優惠租金港幣4,000元（首次參與DLAB之企業）或港幣6,000元（曾參與過往DLAB之企業）參加2026年4月27至29日舉行的「香港國際授權展2026」的 DLAB 香港館，設立參展攤位與全球逾600個國際及本地 IP 一同亮相，展示香港設計的創意成果，進一步提升國際知名度。 創意創業會會長鄭凱謙先生在啟動禮上表示：「DLAB 已走過七屆，見證香港設計產業不斷成長。今年首次公佈39間入選企業，代表新一代的創意力量正式登場。我們希望透過計劃的培訓、交流與展覽平台，讓這些品牌能夠走得更遠，與國際市場接軌，並把香港的原創精神推向更廣闊的舞台。」

有關第七屆「香港設計‧授權支援計劃」的詳情，可瀏覽網頁 www.dlabhk.com。 有關 創意創業會 創意創業會是一個非牟利的團體，致力加強推動香港、內地及海外的「創意創業」精神及商務教育，並與香港特別行政區政府及其他團體合作，讓有志創業人士獲得經驗及營商策略，從而提升他們的競爭能力。創意創業會一直努力推動香港成為全球領先的「創意創業之都」。 網頁：http://www.iea.org.hk。 DLAB 標誌 DLAB 標誌的四個英文字母，分別取自Design（設計）的「D」， Licensing（授權）的「L」，And（及）的「A」及Business（商機）的「B」。

