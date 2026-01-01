中國北京/法國巴黎/中國香港 - 2026年1月20日



中國中免與DFS 宣佈有關DFS大中華區零售業務的收購協議



中國旅遊集團中免股份有限公司（" 中國中免 "）將收購 DFS 港澳地區的 門店及 大中華區的 無形資產

中國中免 與 LVMH 集團 將深化後續合作

LVMH 集團及Miller家族將認購中國中免的H 股股份

中國領先的旅遊零售運營商中國中免，與 LVMH 集團及DFS 聯合創始人暨股東Robert Miller先生共同擁有的全球奢侈品旅遊零售商DFS 集團，今日共同宣佈達成協議，中國中免將收購 DFS 在香港及澳門的旅遊零售業務以及其在大中華區的無形資產。通過本次交易，中國中免將收購 DFS 港澳地區零售門店及其大中華區的無形資產（包括DFS旗下一系列的品牌與IP于大中華區的獨家使用權）。中國中免將以其全資子公司中免國際有限公司實施收購。交易對價將以現金支付。交易完成後，DFS 將在全球其他地區繼續運營奢侈品旅遊零售業務。此外，LVMH 集團及Miller家族將參與中國中免的增資，認購其在香港新發行的 H 股股份，認購金額相當於出售對價的一部分。認購將在出售交易交割後完成。同時，中國中免與 LVMH 集團簽署了戰略合作備忘錄，擬在雙方戰略契合的零售領域建立合作關係，該合作也將符合 LVMH 旗下品牌當下的商業模式。此次合作將使得中國中免與 LVMH 集團可以憑藉各自優勢，進一步深化大中華區的合作、實現互利共贏。雙方將在產品銷售、門店開設、品牌推廣、文化交流、旅遊服務及客戶體驗等領域開展合作。中國中免董事、總經理常築軍先生表示："此次交易將進一步拓展中國中免的服務網路，輻射大灣區，打造國潮出海平台和國際化業務中台，並持續為境內外遊客提供高品質的旅遊零售消費體驗，切實發揮央企控股上市公司的責任擔當，助力港澳地區零售經濟高品質發展。這是中免在母公司中國旅遊集團的領導下，加快國際化業務佈局與拓展以及積極落實粵港澳大灣區戰略、國潮出海戰略的重要舉措。"DFS董事長兼首席執行官Ed Brennan先生表示："這次港澳地區的交易是 DFS重要的一步。DFS 在香港及澳門建立的深厚市場根基與卓越運營能力是我們引以為傲的成就。中國中免將憑藉其專業能力與全新的視角，讓DFS 的購物體驗得以延續和提升。我們為DFS在這一地區的發展歷程感到自豪，並由衷地感謝所有參與其中的所有員工。"LVMH 集團北亞區總裁Michael Schriver先生表示："數十年來，DFS 在推動香港及澳門成為頂級旅遊零售目的地的過程中發揮了關鍵作用。鑒於中國中免在旅遊零售領域的專業積澱與成功經驗，展望未來，我們認為中國中免是運營 DFS 香港及澳門業務並引領其開啟新篇章的理想合作夥伴。此次交易也充分彰顯了我們對中國市場長期潛力的信心。"本次交易的完成仍需滿足慣常交割條件，預計將在約兩個月後完成。中國銀河國際擔任本次交易中國中免的獨家財務顧問，金杜律師事務所擔任本次交易中國中免的法律顧問，富而德律師事務所擔任本次交易DFS與LVMH的法律顧問。中國旅遊集團中免股份有限公司（"中國中免"）是中國旅遊集團控股的大型上市公司。中國中免目前的業務運營涵蓋免稅零售、有稅零售、旅遊零售綜合體開發及其他領域。公司已在中國及海外100多個城市建立了約200家各類免稅店，使其成為全球門店形態最全面、單一國家零售網路規模最大的免稅運營商，銷售額位居全球前列。迪斐世集團是全球領先的奢侈品旅遊零售商。成立於 1960 年，迪斐世集團在全球奢侈品旅遊零售行業佔據領先地位，為顧客甄選來自世界著名品牌的精品，店鋪遍佈全球主要機場及市區。迪斐世集團為一家私營公司，主要股東為全球最大的奢侈品集團公司酩悅*軒尼詩-路易*威登集團（LVMH集團），迪斐世聯合創始人Robert Miller亦持有部分股份。LVMH路威酩軒集團（"LVMH集團"）的葡萄酒及烈酒部門擁有眾多知名品牌，包括酩悅、唐培裡儂、凱歌、庫克、匯雅、梅西耶、伊甘酒莊、郎貝雷葡萄園、白馬酒莊、寇金酒莊、軒尼詩、格蘭傑、雅伯、雪樹伏特加、伍丁維爾、Volcán de mi Tierra、夏桐、雲霧之灣、Terrazas de los Andes、安第斯白馬酒莊、弩曼希亞、敖雲、蝶之蘭、Château Galoupet、約瑟夫菲爾普斯以及尚緹。時尚與皮具部門涵蓋路易威登、迪奧、思琳、羅意威、Kenzo、紀梵希、芬迪、Emilio Pucci、 Marc Jacobs、 Berluti、諾悠翩雅、日默瓦、Patou、Barton Perreira以及Vuarnet。香水與化妝品部門包括迪奧香水、法國嬌蘭、紀梵希香水、Kenzo Parfums、羅意威香水、貝玲妃、玫珂菲、帕爾瑪之水、馥蕾詩、Fenty Beauty by Rihanna、梵詩柯香以及Officine Universelle Buly。鐘錶與珠寶部門則擁有寶格麗、泰格豪雅、蒂芙尼、尚美巴黎、真力時、斐登、宇舶表以及l'Epée。此外，LVMH 集團還通過 DFS、絲芙蘭、樂蓬馬歇百貨、莎瑪麗丹百貨、回聲報 - 巴黎人報集團、巴黎競賽畫報、Cova、Le Jardin d'Acclimatation、Royal Van Lent、貝夢德以及白馬莊園酒店，在精選零售及其他領域積極佈局。DFS澳門新濠天地店除外