索斯科推出「盲插浮動結構」液冷連接方案，以3D動態容差控制技術提升資料中心冷卻效率與維運穩定性

香港 - 2026年1月20日 - 隨著AI應用快速發展，全球算力需求呈現爆炸性增長。導入功耗達2700瓦以上的高密度晶片以及功率密度超過40千瓦的資料中心機架已成為業界的新常態。面對傳統氣冷技術逐漸逼近物理極限的挑戰，液冷技術憑藉百倍高於於氣冷的散熱效率，正從「前沿選項」轉變為資料中心的「核心基礎架構」。



索斯科盲插浮動結構液冷連接解決方案



索斯科（Southco）推出新一代「盲插浮動結構」液冷連接解決方案，以3D動態容差控制技術大幅提升連接可靠性，有效優化資料中心的冷卻效率，同時滿足因算力需求激增所帶來的高密度機架部署挑戰。儘管液冷系統被視為突破性的散熱解決方案，其連接介面的穩定性仍是推動技術普及的最大瓶頸。現有機構設計在容差控制方面仍顯不足，難以應對複雜環境下的安裝誤差與動態變化，進而限制資料中心效能的進一步提升。面對這項挑戰，索斯科積極投入研發，推出具備浮動補償能力的盲插液冷連接方案，突破效能與可靠性的雙重限制，確保液冷技術能穩定運行，並充分發揮其高效冷卻的效能。



機構偏差增加營運成本

根據開放運算計畫（OCP）發布的《機架式歧管要求與鑑定指南》指出，液冷系統的連接介面精準度將成為影響整體冷卻效能的關鍵因素。報告顯示，僅僅1公釐的機構偏差，即可能導致系統流阻增加15%，泵浦耗能上升7%。對於擁有成千上萬個液冷介面的超大規模資料中心而言，這將造成每年數百萬千瓦的額外電力消耗，進而增加營運成本。然而，目前市面上的傳統剛性連接方案，其靜態容差通常僅為±1公釐，難以應對實際機房環境中複雜且多變的安裝誤差與動態偏移，成為限制資料中心效能升級的主要障礙。在混合部署EIA-310-D標準機架與ORV3開放架構的情境下，機架安裝公差累積可達±3.2公釐，遠超出傳統連接方案的容差範圍。此外，根據ISTA 3-E振動測試結果，模擬運輸與運作環境下的介面位移普遍超過2.8公釐，極易導致液體外洩或連接失效。再加上在典型溫差ΔT=55°C條件下，銅合金歧管每公尺會產生約1.2公釐的線性膨脹，進一步考驗固定介面的穩定性。面對上述多樣且動態的偏差挑戰，產業迫切需要一種能夠智慧補償並可靠密封的創新連接解決方案，以確保液冷系統在高密度、高效能的資料中心環境中能穩定、安全且高效地運作。

突破性3D浮動補償技術：可徑向最大實現±4mm浮動，軸向提供高達6mm的位移吸收能力，支援2°傾斜補償，有效吸收安裝誤差、振動與熱膨脹造成的變形。

自定心導向結構：液冷盲插接頭拔開瞬間，浮動結構自動重定到居中位置，確保插拔操作有足夠的浮動空間，完全符合OCP 、ORV3標準對容差的嚴苛要求。

CNC一體成型技術零洩漏保障：採用CNC一體成型技術打造轉接管道，結構無接縫、無焊接點，從源頭杜絕洩漏風險。通過嚴苛的氦氣檢漏測試，按遠超行業標準的十倍，出貨100%全檢，確保密封性能100%可靠。

高標準耐壓測試認證：通過ASME B31.3標準300psig爆破壓力測試認證，產品壽命長達10年以上，為資料中心提供長期穩定保障。