為不同旅客打造個人化香港之旅—啟德帝盛酒店推出「願望成真1-2-3」住宿計劃

關於香港啟德帝盛酒店

作為帝盛酒店集團的旗艦酒店，香港啟德帝盛酒店坐落於歷史悠久的啟德區，為賓客提供現代化的五星級住宿體驗。酒店緊靠啟德體育園，設有專屬通道直達主場館，並提供免費穿梭巴士前往 AIRSIDE大型購物商場 及啟德港鐵站。



賓客可於 373 間時尚客房及套房中選擇，包括適合家庭入住的三人客房、四人客房、相連客房及套房，以至尊貴寬敞的總統泳池套房，並盡享戶外無邊際泳池、24 小時健身中心、Jin Bo Law 天台酒吧，以及啟福樓（粵菜）與 Siete Ocho（西班牙川菜） 的多元化餐飲體驗。