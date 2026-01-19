NEXCOM新漢集團前瞻科技布局全球，進軍MWC 2026展現技術高度

台北2026年1月20日 /美通社/ -- 面對 5G、AI、OT 資安與量子時代的全新挑戰，新漢以其在網路通訊深厚技術底蘊再度進軍「2026 世界行動通訊大會」（MWC Barcelona 2026）。今年，新漢以台灣創新代表品牌再度受邀於「台灣館」展出涵蓋網通、資安、OT Security、PQC 後量子防護、Edge AI、SD-Edge 等多領域的完整技術版圖，並首度公開由韌體層強化設備安全性的 NEXBOOT® 與 NEXLOCK®，全面展現台灣在關鍵基礎設施安全與軟硬整合的國際競爭力。

進軍 MWC 2026：與全球網通龍頭對話

本次參展不僅是技術展示，更是為了與全球 5G、物聯網與資安專家深度交流。實現這些領先功能的最新一代產品，也將於5A61展位現場同步亮相，邀請全球業者見證台灣軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing）的創新動能。

軟體定義邊緣運算：全面升級設備韌體安全

為解決傳統軟體防護易遭破解及遠端更新（OTA）失敗導致設備「變磚」的痛點，新漢正式發表兩大革新方案：NEXBOOT® 高可用性開機方案與 NEXLOCK® 韌體層存取安全防護。

NEXBOOT®（高可用性開機方案）： 採韌體控制自動切換機制，獨立於 OS 運作。即使遠端更新失敗，設備也能自動切換至備援系統或診斷模式，防止設備變磚，確保關鍵服務 24/7 不間斷。