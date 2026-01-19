Guide outdoor將攜ApexVision亮相2026年SHOT Show：超清晰時代將在拉斯維加斯開啟

拉斯維加斯2026年1月20日 /美通社/ -- 在2026年國際消費電子展(CES 2026)上初露鋒芒並廣受讚譽後，Guide outdoor將在2026年SHOT Show（美國拉斯維加斯射擊狩獵展覽會）的40516號展位上展示其ApexVision產品，該展會將於1月20日至23日在拉斯維加斯舉行。作為射擊、狩獵及戶外行業的頂級盛會，SHOT Show彙聚眾多業內專業人士，共同探索塑造未來一年行業發展的技術。推出ApexVision標誌著超清晰熱成像技術向前邁出了重大一步，其專為狩獵定制的光學設備預計將在整個展會期間，吸引眾多專業獵人和戶外愛好者。

ApexVision通過軟硬體深度融合，在熱成像性能方面實現了重大突破。它集成了先進的ApexCore S1紅外探測器、高性能Nexus 1.0處理平臺以及基於人工智慧(AI)的Hyper-light 2.0演算法，共同實現了卓越的圖像細節呈現、超高的對比度與邊緣增強效果、雜訊抑制，以及在高倍率放大或快速移動目標場景下仍能保持的無延遲流暢視覺體驗。

在2026年SHOT Show上，ApexVision將在Guide outdoor展位的一系列熱成像光學設備上進行演示展示：