美贊臣「BB營養學院」進駐春季BB展 讓新手爸媽遊學寶寶營養所需 會場限定禮遇不容錯過

香港 - 2026年1月20日 - 一年一度的「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」將於2月6至8日隆重登場。美贊臣營養品（香港）有限公司（下稱「美贊臣」）誠邀新手爸媽及準父母蒞臨A9展位的美贊臣「BB營養學院」，透過輕鬆互動方式，由淺入深了解嬰幼兒由初生至成長階段的不同營養需要，為孩子的未來發展打下良好基礎。展覽期間，美贊臣更會送出豐富的迎新禮遇及多重產品優惠，大家切勿錯過。





營養遊學 認識寶寶發展所需

美贊臣精心打造的「BB營養學院」，以簡單生動的方式，輔以科學知識介紹及互動環節，幫助爸媽們認識啟迪寶寶健康及智力發展所需的各種重要營養要素，為守護孩子的成長做好超前準備。



美贊臣營養品（香港）有限公司香港業務總監高家敏表示：「父母是寶寶人生中第一個守護者，小朋友未來的各項發展，取決於父母今天對育兒營養的認知。美贊臣作為國際性的嬰幼兒營養品品牌，特別在這次展覽中打造專屬的『BB營養學院』，讓父母們可以從了解寶寶的營養所需開始，陪伴孩子開啟健康成長之路，給寶寶一生最好的開始。」



多重禮遇與優惠 讓您滿載而歸

親臨「BB營養學院」，新手爸媽可獲得一系列美贊臣期間限定優惠及禮品，為寶寶提供更全面的照顧。詳情如下：

