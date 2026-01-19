美麗田園業績盈喜！預計2025年營收淨利再創新高

其一，外延擴張加速。集團堅定踐行「內生增長 + 外延收購」雙輪驅動增長戰略，2024 年成功併購中國美容行業第二大品牌奈瑞兒。隨著奈瑞兒全面融入美麗田園品牌矩陣，集團業務版圖快速滲透大灣區核心城市及周邊重點區域，市場佔有率實現顯著提升。此次收購推動集團商業模式戰略升級為「雙美 + 雙保健」的立體化生態佈局。收購後的整合協同效應持續釋放，2025 年上半年，奈瑞兒經調整淨利率從收購前的 6.5% 大幅躍升至 10.4%，以亮眼業績充分印證了集團強大的資源整合與運營賦能能力。

集團穿越經濟週期波動，以強勁的業績增長，展現出強大韌性與發展潛力。董事會認為主要由於以下原因：

2025年，我們完成對行業第三大美容服務品牌思妍麗的收購，這是繼收購奈瑞兒之後的又一重大舉措。至此，行業前三大品牌齊聚美麗田園麾下，集團門店網絡迅速擴張，門店數量突破734家，在中國20個一線及新一線城市的456家高端商業中佔據「半壁江山」。

其二，內生增長勢能強勁。美麗田園精準洞察高線城市女性「悅己消費」升級趨勢，圍繞客戶美與健康核心需求，有效推動同店收入逆勢增長。憑借獨特商業模式護城河優勢，集團不斷升級醫療業務能力，2025 年高毛利醫療業務收入占比穩步提升；疊加精細化運營體系的持續提升，集團淨利率水平穩步攀升。