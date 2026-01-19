永恆力在亞太地區推出全新價值品牌AntOn by Jungheinrich

永恆力推出AntOn by Jungheinrich，拓展其亞太區產品組合

首批產品包括2.0噸、2.5噸、3.0噸和3.5噸 [1] 鋰離子叉車以及一款PTL 1.5鋰離子托盤搬運車，未來該系列產品將擴展為完整產品線

預計到2030年，亞太地區物料搬運價值細分市場將以8.1%的增速增長

永恆力誠邀新經銷商加入其區域合作夥伴網絡

由於電子商務、零售分銷和輕工業的快速增長，新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南及台灣地區對可擴展車隊的需求增加

桃園2026年1月20日 /美通社/ -- 永恆力(Jungheinrich)今日宣佈在亞太區推出全新超值物料搬運品牌AntOn by Jungheinrich。該品牌專為尋求可靠、直接且經濟高效的日常運營解決方案的企業而設計。 AntOn by Jungheinrich憑借德國安全標準和測試專業能力，具備久經考驗的可靠性。在整個亞太地區，可持續發展計劃和車隊現代化舉措正加速物料搬運設備向電氣化轉型，這進一步推動了對兼顧性能、效率和總持有成本的鋰離子解決方案的需求。 首批AntOn產品組合包括CBH 2.0、CBM 2.5、3.0和3.5噸電動叉車，其負載能力分別為2000公斤、2500公斤、3000公斤和3500公斤，行駛速度最高可達17公里/小時，並配備先進的鋰離子電池，可實現快速充電和長時間運行，電池使用壽命長，維護需求低，為亞太市場帶來可靠、高效的物料搬運解決方案。緊湊型PTL 1.5托盤搬運車負載能力為1500公斤，並設有額外的電池插槽，可實現持續作業。未來，該產品系列將擴展為完整產品線。

此次推出是對亞太地區物料搬運「超值」細分市場強勁增長的回應，預計到2030年，該細分市場將以8.1%的增速擴張，這得益於印度和東南亞地區加速工業化、物流擴張和建築活動，以及澳大利亞和新西蘭等地區供應鏈的持續多元化。 儘管中國仍然是規模龐大且保持穩定增長（復合年增長率約6%）的物料搬運市場，但印度和東南亞的增長更為迅速，製造業轉移、倉儲需求和基礎設施投資正在重塑該區域的物流需求。 在新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南及台灣地區等東南亞市場，電子商務、零售分銷和輕工業的快速增長正推動對兼顧前期投資與可靠日常性能的可擴展車隊的需求。同時，勞動力成本上升和利用率提高，促使客戶更加關注總持有成本。

永恆力銷售管理委員會成員Nadine Despineux表示：「AntOn by Jungheinrich品牌是一個新的產品線，集易用性、可靠性和經濟高效性於一體。我們專門針對那些尋求經濟高效且簡單解決方案以滿足典型倉庫和運輸需求的公司。」 AntOn by Jungheinrich在歐洲成功首發並取得強勁銷售業績後，現可通過多渠道銷售方式為亞太地區客戶提供服務，包括電子商務、直銷以及精選合作夥伴和經銷商。 永恆力亞太地區副總裁Manojit Acharya表示：「永恆力擁有70多年的物料搬運專業經驗，依托在亞太地區建立的零部件和服務網絡，提供端到端的解決方案。AntOn by Jungheinrich將我們的產品範圍延伸至那些最看重可靠性、簡單性和價值的客戶，提供高性價比的解決方案，助力日常工作。」

[1] 文中使用的"t"表示公噸。 [2] 作為 2030+戰略 的一部分，永恆力的目標是在2030年前實現原有部門營收100億歐元，息稅前利潤率(EBIT ROS)達到10%，通過鞏固其深厚根基和巨大潛力，轉型成為更強大的全球合作夥伴，為客戶提供具有卓越價值的物料搬運解決方案。 關於永恆力

作為全球領先的物料搬運解決方案提供商之一，永恆力70多年來一直致力於推動物料流創新及可持續產品及解決方案的開發。作為該領域的先驅，這家家族上市企業致力於打造未來倉庫。在2024財年，永恆力及其約21000名員工創造了54億歐元的營收。其全球網絡包括12家生產工廠以及分佈於42個國家的服務和銷售公司。在亞太地區，該公司已設立7個直銷部門和14個以上合作夥伴國家，並由一支強大的大客戶和售後服務專業團隊提供支持。如需瞭解更多信息，請訪問https://www.jungheinrich.com.sg或www.jungheinrich.com.my

媒體垂詢，請聯繫： 永恆力

Daniel Lynch |電郵：[email protected] | 電話：+61 423 922 202 Rothman & Roman（指定公關機構）

