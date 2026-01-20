Longbridge Whale正式更名為LONGPORT Whale，品牌煥新升級

香港2026年1月20日 /美通社/ -- 2026年1月20日，領先的金融科技品牌Longbridge Whale宣布，完成品牌升級，即日起品牌名稱將更新為LONGPORT Whale（以下簡稱 Whale）。此次升級不僅是名稱的改變，更標誌著公司戰略定位、服務範疇與發展願景的全面躍升，以更契合其作為連接全球主要金融市場的一體化交易平台之角色。 自成立以來，Whale始終以「構建技術領先的全球交易網絡」為使命，以SaaS化模式，成為香港市場率先面向各類型券商推出覆蓋證券交易全流程一站式解決方案的金融科技品牌。憑藉雲原生技術及微服務架構的領先優勢，Whale以一站式服務，及較傳統供應商更全面、高效的交付能力，迅速獲市場認可。2024年，Whale 正式推出「Securities as a Service」（證券即服務）概念，支持客戶「按需訂閱」功能模組，服務模式實現從「一站式」至「交易服務化」的升級，成功搭建起高效連接券商與投資者的數字金融橋樑。

隨著服務規模的增長，Whale 逐步打通全球主要金融市場，接入更多產品發行商、託管銀行、交易所，以及引入全球頂尖數據供應商與服務生態夥伴，並持續強化於多資產、多市場的交易與綜合服務能力。目前，Whale 除支援港美股交易外，業務更拓展至財富管理、虛擬資產、結構性產品及基金等多資產類別，客戶群體亦由最初的證券公司，拓展至銀行、家族辦公室、資產管理公司等各類具金融服務場景的機構客戶。 如今，Whale 已成長為連接全球主要市場的一體化金融交易平台，成為全球逾百家金融機構開展投資與交易業務的關鍵樞紐。基於此發展階段，品牌決定升級為 LONGPORT Whale。

是次品牌升級的核心意義在於： 戰略定位深化：從連接券商與投資者的「數字橋樑」，邁向服務更廣泛金融機構、連接全球市場的「交易港口」與金融基礎設施； 服務能力提升：提供更穩定、可擴展、面向全球的綜合交易解決方案，滿足金融機構日益複雜的跨市場、跨資產交易需求； 未來願景彰顯：體現公司立志於構建一個更加開放、互聯、穩健的全球金融交易生態體系，為各類金融機構的商業模式演進持續賦能。 配合品牌戰略升級，Whale 香港辦公室已遷至新址，並以全新形象投入運營。

Whale CEO 仲華表示，「新品牌名稱中的『LONGPORT』寓意深遠，象徵著Whale作為一個開放、穩定、高效的全球金融交易『港口』，匯聚全球流動性、資產與服務，為金融機構客戶提供安全可靠的『技術基建』與暢通無阻的『交易通道』。未來，我們將繼續秉持技術驅動的初心，持續投入研發，優化產品服務，拓展生態合作，進一步深化於全球主要金融市場的佈局，豐富資產與產品類別，以更專注的資源、更堅定的投入，為全球的銀行、券商、家辦等各類具金融服務場景的機構客戶提供更強大、更靈活、更可信賴的服務。」

關於LONGPORT Whale

LONGPORT Whale 專注為證券經紀公司、銀行、家族辦公室及各類金融機構，提供覆蓋多市場、多資產的交易解決方案。平台基於自主研發的雲原生微服務架構打造，具備毫秒級響應能力，並經數千萬筆真實交易的持續驗證，兼顧高性能與金融級穩定性。目前，LONGPORT Whale 已為全球逾 100 家機構提供支援多市場、多資產交易的核心解決方案。 LONGPORT Whale 的穩定運行與持續演進，源於堅實的全球技術與團隊基礎。團隊匯聚來自新加坡、香港特別行政區的資深金融管理者，以及多家全球 TOP 科技企業的技術專家，在證券交易系統與金融基礎設施領域擁有深厚積累。

目前，LONGPORT Whale在香港特別行政區、新加坡、美國及泰國等地設有辦公室。憑藉突出的自主研發能力，團隊多次獲得國際權威機構頒發的金融科技創新獎項。