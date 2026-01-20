FP Markets 歡慶 20 年革新交易格局，展望嶄新發展新時代

2025 年，此經紀商透過持續的全球擴張、煥然一新的數碼品牌形象、多項產品升級以及參與國際金融盛會，進一步鞏固了其業界領先地位。過去一年同樣成就斐然，FP Markets 榮獲超過 20 項國際殊榮，包括「年度最佳經紀商－全球」(Broker of the Year - Global)、「最具價值經紀商」(Most Valuable Broker) 以及「最受信賴經紀商」(Most Reputable Broker) 等獎項。

自 2005 年成立以來，FP Markets 一直重新定義交易卓越，開發新一代 金融科技 ，提供全面的 交易者教育 ，並為多元化客戶群提供卓越的 客戶支持 。

對公司成立里程碑週年，全球市場主管 Andria Phiniefs 表示：「FP Markets 承諾繼續突破界限並樹立新的業界標準，拓展全球市場的接觸面，同時堅定恪守我們的價值觀。以創新精神與客戶為核心的理念貫穿所有業務，我們已蓄勢待發，迎接下一個增長時代。」

展望未來，FP Markets 將持續推進其戰略性擴張計劃，進軍新區域與新興市場，致力為更廣泛的全球客戶群提供交易解決方案。此經紀商同時計劃擴充金融科技、交易工具及產品套件，以滿足交易者不斷演變的需求。FP Markets 在全面擁抱科技進步的同時，始終堅守以客戶為核心的理念，確保金融科技創新能與卓越教育資源加上無可比擬的客戶支援，相輔相成。