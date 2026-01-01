熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-20 15:20
更新：2026-Jan-20 15:20
Media OutReach Newswire

VT Markets遭惡意冒用 提醒投資者警惕資金盤騙局

分享：

香港 - 2026年1月20日 - 近期，一起有組織、有預謀的系列金融詐騙事件持續發酵，已對大量投資者造成嚴重財產損失。澳大利亞知名差價合約經紀商VT Markets經監測與客戶反饋發現，公司品牌正被一個詐騙團體惡意冒用，作為其龐氏騙局鏈條中的關鍵一環。該團體先後以"DGCX鑫康嘉"、"德信資本"之名，通過虛構與VT Markets的合作關係，誘騙受害者進行所謂的"資金平移"，實則為新型跟單資金盤騙局。VT Markets現鄭重向全球交易者揭露事件原委，並發佈緊急風險警示。

一、事件背景與騙局揭露：從"DGCX鑫康嘉""德信資本"的騙局

經查證，"德信資本（VT交易所）"並非獨立事件，而是一個長期運作的詐騙團夥的"重啟項目"，其前身為"DGCX鑫康嘉"，已於2025年6月崩盤，涉及詐騙金額高達130億人民幣。

DGCX鑫康嘉崩盤後，該團體的詐騙活動並未停止，反而變本加厲，通過更換名稱吸引新的受害者。其操作手法具有顯著的延續性與欺騙性：

第一步：虛構"平移"謊言，冒用VT Markets名義

在"DGCX鑫康嘉"崩盤後，該團夥隨即開始散佈謠言，謊稱鑫康嘉平台與VT Markets達成了"特殊合作"，可以為受損投資者提供所謂的"資金平移至新平台VT Markets"的服務。為完成這一虛假"平移"，他們要求受害者再次支付最低200美元金額的"啟動費用"。

在此VT Markets嚴正澄清：本公司從未與"DGCX鑫康嘉"及其相關方存在任何形式的合作、授權或業務往來，更從未推出任何"資金平移"服務。此所謂"合作"純屬子虛烏有，是該團體為延續騙局、非法斂財而捏造的藉口。

第二步：化身"德信資本"，實施二次詐騙

在上述冒用行為後，該團體迅速推出了當前主角——"德信資本（VT交易所）"，根據公開信息查詢，其用於背書的"香港德信資本有限公司"在內地天眼查顯示的註冊時間為2025年8月1日，距鑫康嘉崩盤後僅兩月，企圖通過"換皮術"繼續誘導投資者將資金投入新的資金盤。

二、VT Markets的嚴正聲明與法律行動

VT Markets與"DGCX鑫康嘉"、"德信資本（VT交易所）"及其運營團體無任何法律、商業或事實上的關聯。該團體所聲稱的一切合作、授權、服務平移均屬徹頭徹尾的詐騙謊言。

VT Markets強烈譴責該詐騙團體冒用品牌名義，損害投資者權益的惡劣行徑。這種行徑不僅觸犯法律，更嚴重破壞了金融市場的信任基礎。

鑒於事件性質惡劣且涉及金額重大，VT Markets已升級應對措施，在全球範圍內密切監控該詐騙團體的品牌侵權及詐騙行為，並保留採取法律行動的權利，堅決維護公司名譽與市場秩序。

三、VT Markets鄭重承諾

VT Markets接受FSCA、FSC等全球權威機構監管，公司業務合法合規運營。我們始終將客戶資產安全與合法權益置於首位，持續加強品牌保護與市場教育，致力於識別並防範可能損害投資者利益、破壞行業誠信的違法行為。我們堅信，只有公開、透明、合規的金融市場環境，才能真正保護每一位投資者的財富安全。





adblk4

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務