寧德時代旗下寧家服務首次佈局沙特 打造中東最大新能源後市場體驗中心

沙特阿拉伯利雅得2026年1月20日 /美通社/ -- 寧德時代旗下全球新能源後市場服務品牌「寧家服務」（NING Service）首家中東體驗中心正式開業。這是目前中東規模最大的新能源後市場服務中心，將成為支撐中東能源轉型與中國新能源產業出海的關鍵服務樞紐。開業典禮上，沙特本土合作夥伴 Fast For Service （以下簡稱「F4S」），以及Aldrees、SAPAC、Al-Mohimed Logistics等沙特知名企業代表出席；陝汽、三一等十餘家國內商用車企業，中建集團、中交集團、中冶國際、中國電建等央國企，及中金公司、中加瑞達等國內產業投資機構代表共同參加。

當前，沙特正在加快推進「2030願景」國家戰略，旨在減少對石油的依賴，推動經濟多元化和綠色低碳轉型。在此背景下，利雅得已明確到2030年實現30%車輛電動化、碳排放減半的目標，中東新能源市場正迎來歷史性機遇。 沙特工業和礦產資源部首席顧問Anbasa Kandiel表示，沙特歡迎寧德時代等領先新能源企業進入沙特投資運營，期待更多中國新能源企業來沙特，共同推進「2030願景」目標的實現。 沙特體驗中心的落地，將為中國新能源企業出海中東搭建起關鍵樞紐。針對中東地區高溫強沙塵環境、本土服務不完善、技術人員短缺、維修成本高昂等痛點，「寧家服務」將幫助企業客戶減少停機時間、降低運維成本、延長資產壽命，加速中東電動化普及。

現場，寧德時代與沙特本土企業F4S簽署寧家服務國際服務代理協議，雙方將依托各自資源和優勢，共同經營沙特體驗中心。F4S擁有深厚的本地資源，寧德時代將輸出全套的管理體系與技術標準。目前，F4S團隊中已有一批核心工程師通過了寧德時代車輛與儲能業務雙重認證，可為沙特及周邊國家提供專業服務，推動寧家服務本地化運營。 F4S首席執行官林超凡表示，寧家服務利雅得體驗中心的開業，體現了沙特對可持續解決方案的迫切需求，也是雙方深化合作、推動能源轉型的重要一步。「作為體驗中心的投資方，我們堅信這一合作將加速地區的電氣化進程。」

同時，在寧德時代見證下，F4S以經銷商身份與Aldrees、SAPAC、Al-Mohimed Logistics等沙特大型企業簽署多項採購協議，涵蓋搭載寧德時代電池的中國品牌純電商用車、基建用車、無人駕駛礦卡、電動叉車等產品。寧家服務將為上述產品提供全生命週期售後保障。 沙特領先的石油和物流服務提供商Aldrees總經理助理兼採購總監Ahmed Ibrahim表示，對於新能源業務，企業不僅關注產品的質量、安全和性價比，更看重合作夥伴能否提供全生命週期服務，包括專業技術人員、快速服務響應和充足的備件支持。該公司期待與寧德時代這樣的知名合作夥伴攜手，共同為沙特的能源轉型作出貢獻。

寧家服務沙特體驗中心落地，是中國新能源「服務出海」的重要里程碑。截至目前，寧家服務已在全球75個國家建立起超過1200家專業服務站。佈局73個備件倉庫，總面積超37萬平方米，累計服務超過600萬輛電動汽車，並認證了超過9700名新能源售後專業人員。未來，寧家服務將加速開拓全球市場，推動全球新能源後市場行業發展，助力全球綠色轉型。