商業動向
出版：2026-Jan-20 16:30
更新：2026-Jan-20 16:30
PR Newswire

徵求意向書 - 出售「Canwill Holdings (Pvt) Ltd」

斯里蘭卡科倫坡2026年1月20日 /美通社/ -- 斯里蘭卡政府 (GoSL) 擬出售其在 Canwill 的 100% 股份。Canwill 是 Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) 和 Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco) 的母公司。 GoSL 將透過財政規劃部 (Ministry of Finance, Planning and Economic Development) 執行此資產處置，並任命德勤印度會計師事務所 (DTTILLP) 為交易顧問。

Grand Hyatt, Colombo

SINOLANKA：在科倫坡商業中心區擁有一座以國際五星級標準建造的頂級地標酒店物業。 該物業的主體結構已經竣工，剩餘部分將由得標投資者完成。

該物業毗鄰印度洋，可說是科倫坡最佳觀景點，可欣賞科倫坡港口城市、科倫坡港、加勒菲斯綠地、蓮花塔和翡翠般的內陸風光。

該物業擁有令人印象深刻的 47 層建築，內設 458 間客房和 100 個服務式住宅，全部位於 2.32 英畝的黃金海濱地段

此次資產處置將分兩個階段完成。 有興趣者可瀏覽以下網站取得《意向徵詢書》：https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill 

如需更多資訊，請聯絡： [email protected] 

提交意向書的截止日期為 2026 2 16 日（星期一）下午 2 時（斯里蘭卡標準時間 14:00）。

媒體聯絡人：

i. Sandeep Negi, 合夥人 - 策略、風險與交易，[email protected], +91-9810853754
ii. Arpan Seal, 副總監 - 策略、風險與交易，[email protected], +91-9004000274
iii. Abhishek Kalupathirana, 國營企業重組單位，交易團隊主管，[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---canwill-holdings-pvt-ltd-302664096.html

SOURCE The Government of Sri Lanka (GoSL)

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
