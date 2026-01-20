Zadarma 推出多語言 AI 語音助理

倫敦2026年1月20日 /美通社/ -- 全球 VoIP 服務供應商 Zadarma 宣佈正式推出 Zadarma AI 語音助理。這款虛擬助理能以自然逼真的語音處理來電，並於辦公時間內外與客戶保持互動。

AI 語音助理會運用企業現有的知識庫，為客戶提供準確資訊。如有需要，系統亦可將通話即時轉駁至真人專員跟進。該 AI 助理全天候 24/7 運作，並支援八種語言。

Zadarma AI 語音助理的獨特優勢，在於其結合了多語言支援、內置雲端 PBX（雲端總機）及 CRM 系統整合，在維持高服務質素的同時，亦兼具成本效益。這種集多功能於單一平台的方案在市場上相當罕見。