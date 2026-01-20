伊利沙伯女王全球學校宣佈於古爾岡開設分校

印度古爾岡2026年1月20日 /美通社/ -- 承傳英國逾 450 年的卓越學術傳統，巴尼特伊利沙伯女王學校聯同 GEDU Global Education 宣佈，將於印度古爾岡開設首間分校，預計於 2026 年 8 月正式開學。 巴尼特伊利沙伯女王學校以深厚的學術成就奠定基石，位列全球最享負盛名的學府之一。該校於 1573 年獲伊利沙伯一世女王頒發皇家特許狀創立，多年來在學術卓越、品格培養及領袖發展方面，始終為全球樹立標竿。古爾岡分校標誌著這段輝煌歷程的新篇章，將相同的歷史傳承、精神面貌及嚴謹學術風氣帶到印度。

印度分校將秉持伊利沙伯女王學校的教育理念，這份理念使其成為全球 K12 教育界備受推崇的名字。學校將提供具學術深度、智力鍛鍊及全人發展的課程，旨在裝備學生，助其在日益緊密互聯的世界中擔當領袖角色。 學校將提供精彩且充滿活力的校園生活，並重學術卓越及聯課活動，為學生營造一個融合創校母校傳統與古爾岡在地文化的學習環境。 校園將配備世界級體育設施、游泳池，以及專業的創意與表演藝術設施。 伊麗莎白女王全球學校行政總裁 Caroline Pendleton-Nash 在此場合表示：「伊麗莎白女王學校在古爾岡開幕，是我們機構的另一個里程碑時刻。」

「現時在印度出生的孩子將於 2047 年畢業，屆時他們將投身於一個經濟、政治及文化超級大國的勞動市場。」 「世界級的 K12 教育對於確保這些孩子能把握機遇、支持『Viksit Bharat 2047』（2047 已發展的印度）願景至關重要。」 「我們很榮幸能將巴尼特伊利沙伯女王學校的傳統、價值觀及嚴謹標準帶給印度學生及家庭。憑藉 GEDU 全球教育對印度的長期承諾，我們致力建立一所能培育自信、能幹且有原則的年輕人的學校，讓他們準備好在瞬息萬變且競爭激烈的世界中，帶著使命感引領前行。」

繼計劃於 2027-28 年開設第二所伊利沙伯女王學校分校後，GEDU 亦承諾在未來三年內向印度的 K12 及高等教育領域額外投資 1.5 億至 2 億英鎊。GEDU 在當地的投資與合作夥伴關係，反映其建立卓越 K12 及高等教育機構網絡的長遠願景。透過這些舉措，GEDU 旨在顯著提升印度教育領域的入學機會、教學質素及發展機遇。 巴尼特伊利沙伯女王學校校長 Neil Enright 表示：「我們很高興能藉此機會，為印度兒童提供全面而豐富的 QE 教育，拓展機遇並支持學生成為新一代領袖。我們巴尼特分校建基於『伊利沙伯社群』的高遠抱負、奉獻精神及積極參與，我們相信這些價值觀在古爾岡也能引起強烈共鳴。」

「我們對國際合作的潛力感到興奮，這將逐漸建立一個全球『伊利沙伯校友』網絡，造福我們的新學生以及巴尼特公立學校體系內的學生。」 巴尼特伊利沙伯女王學校最近獲《星期日泰晤士報》評選為「年度最佳公立中學」，並因學術卓越及 A-levels 成績獲全國認可為「年度最佳公立學校」。該校的 GCSE 及 A-level 成績在全國同類學校中排名第一。 「QE 的體驗遠不止於課堂之內。」Enright 校長補充道，「我們聯課活動（從體育到藝術，辯論到機械人技術）的廣度與深度，加上度身訂造的學生關顧與專業指導，讓我們能成功實踐長久以來的使命，培育出自信、能幹且負責任的全面發展青年。」

英國文化協會印度區總監 Alison Barrett MBE。英國文化協會表示：「我祝賀伊利沙伯女王學校在印度古爾岡開設首間分校，這將加強英印兩地的聯繫，並為兩國年輕人創造更多機會。這項計劃配合『英印 2035 願景』，旨在推動教育國際化，幫助年輕人更深入了解彼此的國家——特別是現代英國與印度——同時建立互信，並裝備他們在世界任何地方取得成功的技能。」 英國駐昌迪加爾副高級專員 Alba Smeriglio 表示：「教育是連接英國與印度最強大的橋樑之一。伊利沙伯女王學校在古爾岡落成是英印關係一個令人振奮的里程碑，將有助於培育技能、促進最佳實務交流，並擴大哈里亞納邦年輕人接觸世界級英國教育的機會。」

學校管理層將於未來數週內公佈，成員包括擁有數十年全球教育經驗的國際專家團隊。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.qegurugram.com 關於 GEDU GEDU Global Education (GEDU) 正在透過教育來改變生活，並徹底改變全球生活水平和學習機會。我們的業務遍及 16 個國家/地區，包括美國、英國、法國、德國、西班牙、馬耳他、阿聯酋、印度、沙地阿拉伯、澳洲、愛爾蘭和加拿大。 我們提供一系列教育機會——從 K-12 到學士、碩士及博士/工商管理博士學位，以及學徒培訓和語言學校。我們的教育系統擁有超過 85,000 名學生，涵蓋廣泛學科。我們注重就業能力與學生體驗，以盡量提升學生的投資回報。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302665271.html SOURCE Queen Elizabeth's Global Schools