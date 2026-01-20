FITUR 2026 匯聚全球逾 160 個國家及 10,000 間企業，共襄旅遊業盛舉

墨西哥以「合作夥伴國」身份強勢加盟 FITUR 2026；本屆匯聚 967 家主要參展商，國際參與度錄得 11% 增長。 知識中心、FITUR Experience 及首屆「國際傳播與旅遊峰會」引入第 46 屆的主要創新，進一步鞏固 FITUR 作為全球龍頭旅遊展的地位。 馬德里2026年1月20日 /美通社/ -- 由 IFEMA MADRID 主辦的國際旅遊展 (FITUR) 將於 2026 年 1 月 21 日至 25 日舉行，馬德里將再次成為全球旅遊業的焦點所在。踏入第 46 屆，FITUR 不僅展示其強大的國際號召力，更強調以知識交流作為推動行業轉型的核心，進一步鞏固其作為業界首選平台的領導地位。

記者會上公佈的數據充分突顯 FITUR 的領導地位：本屆展會設有 9 個展館，匯聚來自 161 個國家的超過 10,000 間企業；其中 111 個國家設有官方代表參展（較 2025 年增加 10%），主要參展商數目達 967 家。整體而言，FITUR 的國際參與度錄得 11% 的增長。 本屆更迎來 18 個新參與國家，主要來自非洲及亞太地區，兩者的參展規模分別增長 34% 及 22%。新加盟的參展代表中，阿布扎比、杜拜及桑給巴爾備受矚目，德國及英國亦有新地區代表參與。 FITUR 2026 的數據反映全球旅遊業發展勢頭強勁。根據聯合國旅遊組織 (UN Tourism) 資料，2025 年 1 月至 9 月期間，國際旅客人數突破 11 億人次，超越 2019 年疫情前的紀錄。

知識中心與 FITUR 創新項目 在此大環境下，FITUR 2026 推出多項重要新猷，強化其作為業界探討關鍵議題的平台角色。當中重頭戲是位於 12 號館、將於展期內全程開放的全新知識中心。該中心定位為旅遊業洞察的策略樞紐，設有 8 個演講廳、10 個會議系列，將舉辦超過 200 場環節，並邀請逾 250 位重量級嘉賓演講。 知識中心亦將舉辦其他焦點活動，包括聚焦業界最具活力的變革動力 —— 體驗式旅遊的 FITUR Experience；以及首屆國際傳播與旅遊峰會，屆時將聯同公私營界別的專家及代表，深入分析旅遊傳播所面臨的挑戰。此外，旅遊科技專區規模擴大一倍，將匯聚超過 190 間領先的創新企業。

經濟效益與入場人次展望 強勁的參展陣容預示本屆展會將人流如鯽，預計將吸引超過 150,000 名專業人士及於週末錄得近 100,000 名公眾入場。FITUR 繼續發揮馬德里主要經濟引擎的作用，上一屆展會便創造了 4.87 億歐元的經濟效益。 墨西哥：FITUR 2026 合作夥伴國 墨西哥獲選為 FITUR 2026 合作夥伴國，將在展會上佔據顯著位置。根據墨西哥旅遊局 (SECTUR) 數據，當地旅遊業在 2025 年 1 月至 9 月期間增長 13.9%，當局正致力鞏固其作為全球第五大旅遊目的地的地位。 可持續發展、無障礙設施及週末公眾開放

FITUR 2026 期望透過其 11 個專題展區，促進旅遊業與其他界別的聯繫，同時應對各項主要挑戰（完整節目表請按此）： 為疏導人流，FITUR 將於東南入口增設快速通道，方便專業人士入場，並鼓勵參觀者使用公共交通工具，地鐵 8 號線亦將加密班次配合。 週末期間，FITUR 將向公眾開放，並安排豐富的活動、工作坊及體驗，進一步確立其作為旅遊界年度盛事的地位。 詳情請參閱 https://www.ifema.es/en/fitur FITUR 簡介 國際旅遊貿易博覽會 (FITUR) 是旅遊業領先的全球活動之一，自 1981 年以來一直在馬德里舉行。每年，FITUR 匯聚業界專業人士、企業、旅遊目的地及國際組織，共同展示產業趨勢、創新成果與商業機遇。由 IFEMA MADRID 主辦的 FITUR 博覽會，已確立其作為推動與促進旅遊業發展之全球典範地位。