從現實「安全」到信仰「平安」的跨越之路 香港「中華聖經文物館」 結合千年信仰與當代安全教育「生命方舟」率先開放傳媒預覽

香港2026年1月20日 /美通社/ -- 中華聖經文物館新址暨香港首個「生命方舟」安全教育基地，於荔枝角瓊林街83號隆重揭幕。各嘉賓與傳媒見證這座被譽為「聖經故宮」與「生命方舟」的空間，影音使團36年來從世界各地蒐羅所得過萬件珍罕典藏文物，是次體驗其如何以近千件珍稀歷史文物，扣連當代社會痛點，開創從「安全」到「平安」的生命教育新里程。 嘉賓雲集：跨領域對話共築平安 作為全球首座專注中華聖經文物遺產的館所，中華聖經文物館不只守護千年信仰足跡，更因應當代社會需求，開創性地將歷史文化與現代安全教育相融合。記者招待會上，多名嘉賓上台分享，包括：影音使團創辦人袁文輝先生、「中華聖經文物館」館長梁藝齡傳道、京港貝創集團總經理林靜女士、影音使團人生熱線主管及首席輔導員沈謝愛珍師母、香港聖公會教省主教長陳謳明大主教、愛基金創辦人暨主席蔣麗萍榮譽院士、香港醫院院牧事工聯會顧問陳一華牧師、香港消防基督徒團契顧問牧師吳順然牧師、影音使團榮譽董事小金子女士、前港姐冠軍及烹飪專家謝寧女士、香港情緒健康學會創會主席黃廣興博士、前駐港英軍體能訓練教官及生命歷奇有限公司創辦人李耀輝先生 Panda等。

其中，小金子捐出喬宏家族早年用過的《新舊約聖經》及《聖光日引》，由擔中華聖經文物館館長的梁藝齡接過寶貴禮物。謝寧在台上分享時，認為飲食業界也應組團來「生命方舟」安全教育基地，體驗和認知防火和逃生的知識及重要性。 當代回應：從大埔火殤到「生命方舟」的平安啟示 「中華聖經文物館」館長梁藝齡傳道，透露在籌劃中華聖經文物館時，遇上了去年十一月的大埔火災，同事們都懷著沉痛的心情，但她覺得上帝藉著馬禮遜牧師寫的一本不起眼的小書，記載了1822年發生在廣州十三行商館區的驚天大火，啟示了他們建立「聖經故宮」時，同步啟動「生命方舟」安全教育基地，直接扣連近日的社會悲劇，提出從現實「安全」到信仰「平安」的跨越之路。

廣州十三行大火因當時商館與中國民房毗連、多用木材建造而起，造成巨大損失，並促使中外人士協商，在重建時拉開距離，留下防火空地，是近代中國商業史上一次重要的公共安全事件，也是中西交流史中的一個關鍵節點。館方巧妙將當代災難與歷史悲劇相連，特設「1822年廣州大火」沉浸式專區，以投影重現當年場景。 文物館的敘事不僅回望過去，更以同步啟動的「生命方舟」安全教育基地，直面香港社會當下的迫切需求。此創舉源於2025年大埔火災帶來的錐心之痛與深刻反思。「大埔火災令我們整夜難眠。於是我們決定，開幕主題就是：『生命方舟：從安全到平安』。」影音使團創辦人袁文輝道出轉折點。

引人深思的是，翻譯《神天聖書》的馬禮遜牧師，正是當年極少數倡議引入西方系統性消防方法（如水龍車）的先驅。展區並置其書信、水龍車圖樣與《神天聖書》真本，突顯信仰先賢在災難中看見文明與信仰介入的契機。「兩個世紀前，馬禮遜親歷廣州大火，在災難中他不僅看到破壞，更看到行動的呼召。二百年後，大埔的火焰灼痛我們的心，也迫使我們追問：先賢的精神，在今日香港該如何踐行？」袁文輝於記者會闡述這貫穿全館的核心命題。 穿越時空：千年信仰華夏紮根的珍稀見證

「中華聖經文物館」首展即匯聚近千件跨越時空的珍貴展品，每一件皆是信仰在華夏大地生根的無言史詩，承載著無法以金錢衡量的犧牲與摯愛。館藏豐富，計有：影音使團36年來從世界各地蒐羅所得過萬件珍罕典藏文物，將分批在文物館展出，首批展出也逾1,000件展品。首展即匯聚近千件跨越時空的珍貴展品，展覽以創新沉浸式科技，融合實景與虛擬效果，引領觀者親歷福音東傳的壯闊歷程。 館藏亮點包括： 1823年世界歷史上首部中文聖經《神天聖書》；

全球第一本中英字典《華英字典》；

1894年的新約全書「君王版」慈禧60大壽聖經及慈禧太后首飾珍寶及器具

1900年濟良所古董娃娃，為中國最早按照人體比例著衫公仔；

打破上海世界健力士紀錄、世界最長5000米中文草書絲綢聖經；

《坤輿全圖》（南懷仁製 ，朝鮮現存1860年印刷版），為首幅以雙半球投影呈現的中文世界地圖等。

香港聖公會西九龍教區主教陳謳明大主教在開幕祝福中深刻闡釋：「我們希望這把鑰匙不只能開啟文物館的大門，更能開啟更多人的心，讓基督進入他們的內心。」文物館的成立，旨在喚醒世人「知恩、感恩、報恩」，銘記這份深植於歷史的屬靈遺產。 守護當代：雙軌並行的生命方舟 「從大埔火災等悲劇中，我們看見社會需要的不僅是災難應變技巧，更是系統性的身心守護。」 主導安全館設計的京港貝創總經理林靜在記者會上講述，自身即是大埔火災事件中焦慮的母親。「那一夜，我和無數香港父母一樣，孩子就在災場附近上學，在恐懼中徹夜難眠。」她帶來的不僅是企業的安全科技體系，更是一顆迫切尋求答案的母親之心：「我們能否共創一個空間？它不僅教我們在危機中生存，更能指向那在一切驚濤駭浪中，依然托住生命、賜下終極平安的源頭？」

「生命方舟安全教育基地」以「生命方舟」為核心，從「母輩之心」出發，打造守護現代人身心安全的雙軌方舟： 1. 身體安全：本能深植的求生體驗 運用尖端科技模擬極度真實災害：沉浸式火場逃生、六自由度地震平台震撼體驗、全息投影洪災場景。 突破紙上談兵，讓參觀者在高度擬真環境中，將求生技能深植身體記憶。 2. 心靈平安：災後重建的溫暖錨地 結合創世電視「人生熱線」逾二十年專業輔導經驗，於館內提供靜謐的心靈支持空間。透過專業傾聽與陪伴，協助受創者重建內在安定力量，在人生風浪中尋得超越環境的「平安」。

「生命方舟的理念在於『真正的準備勝於臨時應對』，」館方強調，「透過『科技實訓』與『心靈關懷』的雙軌並行，我們期望引領公眾超越恐慌，為個人、家庭與社區築起堅實的生命堡壘。」