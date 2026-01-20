NoFap 援引 RICO 法案起訴 Pornhub，指控其與學者合謀，策動全球性的虛假資訊攻勢

訴狀指出，色情行業相關人士長達十多年來持續針對原告，行為包括提交虛假的執法及行政報告、在網絡發佈數千則誹謗言論、進行侵擾性敵對調查、向記者散播虛假資訊、策劃騙局，以及偽造維基百科頁面內容。 根據訴狀所指，目前已識別出至少 70 名遭受類似行為的受害者。

208 頁的訴狀 指稱 Pornhub 母公司 Aylo、其行業協會言論自由聯盟 (Free Speech Coalition)、兩位學者及其他被指涉案的合作方，共同展開一場大規模行動。

訴狀進一步聲稱，色情行業長期進行壓制科學研究、影響學術界、發佈符合產業立場的論文以製造爭議假象、向專業組織施壓，並阻撓年齡驗證等政府規管。

是次訴訟目前指控四間 Aylo 實體，以及兩名被指秘密與色情行業合作的學者。 出版商 Taylor & Francis 以及加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 亦被列為被告，被指控協助和教唆其他被告的某些行為。 是次訴訟共提出 17 項訴因，包括敲詐勒索、民事串謀、不公平競爭、商標淡化、誹謗及違約。

NoFap 創辦人 Alexander Rhodes 說：「提起是次訴訟，不單是為了阻止色情行業高層關閉我們的同儕支援平台， 還是為了保護科學家、臨床醫生、教育工作者等人士，免於因探討色情可能帶來的影響（包括行為成癮及性功能障礙）而擔心遭受職業打擊或報復。 多年來，寒蟬效應瀰漫，導致學術界及新聞界對此議題的探討已失偏頗。 此外，本案亦旨在確保全球數百萬希望戒除或減少接觸色情內容的人士能夠得到支援，而不受干擾。」