T.D. Williamson 推出 SHiiELD™ 雙重獨立隔離及排放系統

奧克拉荷馬州塔爾薩2026年1月21日 /美通社/ -- 全球管道解決方案領導者 T.D. Williamson (TDW) 宣佈推出下一代管道隔離工具 TDW SHiiELD™，為雙重獨立隔離及排放 (DiiB) 樹立新標準。 業界首創的管道隔離解決方案 SHiiELD 技術具備卓著的防漏性能及極致的安全，其通流量面積為傳統雙重關斷及泄放方案的四倍，同時防止逸散性排放，從而保護環境，減少營運停機時間。 SHiiELD 採用兩個獨立錨定模組及受能密封件設計，提供超越日趨嚴謹的安全及環保標準的冗餘隔離系統。透過實現經認證的防漏密封以及支援遠端啟動與監測，SHiiELD 可將營運風險降至最低，提升管道效率，並確保隔離工程實現零排放。

請瀏覽 tdw.red/SHiiELD 觀看 SHiiELD™ 影片，以快速了解該系統的功能。 推動效率、安全及環境責任 「SHiiELD 正在徹底改變營運商隔離管道的方式，同時協助他們達成排放與安全目標。」TDW 行政總裁 Bob McGrew 表示，「結合真正的冗餘設計、同級最佳的通流量及遠端啟動功能，SHiiELD 確保為人員及環境提供最安全的隔離保護。這項創新技術彰顯了 TDW 致力推動管道安全及營運效率的承諾。」 憑藉 SHiiELD，TDW 以先進技術繼續推動管道行業發展，滿足市場對更高安全性、可靠性、環境責任及通流量的需求。閱讀我們的網誌，以了解 DiiB 技術的運作原理。

Shiield 為 T.D. Williamson, Inc 的商標。如欲獲取更多關於 TDW SHiiELD 系統的資訊，請瀏覽我們的網站。 關於 T.D. Williamson T.D. Williamson (TDW) 提供先進的管道完整性、介入、清管及維修技術，確保關鍵能源系統安全高效地運作。一個多世紀以來，TDW 一直引領清管及隔離解決方案的創新，致力減少排放、延長資產壽命，並支持更具持續性的能源未來。 今天，TDW 全力支持能源行業邁向低碳營運及可持續管道發展的未來。TDW 總部位於奧克拉荷馬州塔爾薩，在全球擁有超過 35 個營運據點，渠道合作夥伴遍布歐洲、亞洲及中東。

