Clapp Finance 推出靈活儲蓄服務：年利率高達 5.2%，即時支取

布拉格2026年1月21日 /美通社/ -- 一站式加密貨幣管理平台 Clapp Finance 推出靈活儲蓄服務。 這款高收益產品讓用戶無需鎖定資金即可賺取加密貨幣、穩定幣和歐元的具競爭力利息，並在應用程式內提供安全穩妥、流動性強的財富增長方式。

推出這項服務可滿足市場對數碼資產被動收入的強勁需求。 歐元、比特幣、以太幣和穩定幣等資產可享高達 5.2% 年利率，每日複息，即時支取。

Clapp Finance 行政總裁 Ilya Stadnik 表示：「人人都希望資金能夠增值，同時保持靈活運用。 銀行利率很低，許多加密貨幣產品需要鎖定。 靈活儲蓄改變了這種情況，讓你獲得高收益，同時也能完全支配自己的資金。 這是我們多元化收益中心的開端，固定儲蓄服務快將推出，讓你全面掌控個人財富。」