引領「超清晰」時代：高德智感 ApexVision 技術解碼

拉斯維加斯2026年1月20日 /美通社/ -- 隨著拉斯維加斯展會的勢頭持續升溫，由ApexVision點燃的「超清晰時代」正從美國席捲全球。紅外熱成像領軍企業高德智感，將這種「所見即所得」的智能紅外成像技術，全面引入戶外熱成像觀測領域，開啟「超清晰」視覺新紀元。

探秘熱成像技術突破：何謂ApexVision？



「Apex」（頂點）與「Vision」（視覺）結合，其名已昭示了高德智感對極致的視覺性能的追求。立足於數代熱成像技術積澱，ApexVision以無與倫比的性能、效率與穩定性，定義了「超清晰」的全新篇章。它從從底層重構紅外成像，通過全新的探測器、處理平台與算法，交付全時段、全天候、全環境的超清晰、無拖影熱成像體驗。