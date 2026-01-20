P.O.P.攜手Life Enlightenment Education Foundation發起春季公益行動 為花蓮帶去希望與關懷

台北2026年1月20日 /美通社/ -- 致力於幫助個人發掘自身潛能的個人成長機構Pop Institute Taiwan (P.O.P.)聯合其公益分支——生命啟蒙教育基金會於今年春季推出由企業贊助的「青年夢想計劃」(Youth Dream Initiative)系列社區服務項目。

2025年4月3日，志願者們齊聚花蓮縣秀林鄉，為當地原住民社區提供幫扶。該地區是2024年「4・3」大地震的重災區之一，而活動當天恰逢兒童節前夕與地震一週年紀念，為這場公益行動賦予了特殊意義。

來自台北Tongxin Waldorf Experimental School（同心華德福實驗學校）的師生、多家當地企業代表——包括旭岳鋼鐵有限公司（董事長吳俊良、總經理林雅芳）、維傑設計有限公司（王聰昇）、優瑞貿易有限公司（劉奕成），以及由杜真喜院長帶領的長老教會兒童之家的孩子們共同參與了活動。志願者們走進偏遠村落，為居民房屋進行清潔與彩繪，用色彩斑斕的壁畫和象徵希望與新生的手印，為家園注入新的活力。