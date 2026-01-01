昇世集團聯手The Continental Group 推動阿聯酋私人銀行服務普及化

兩大金融服務行業先鋒建立戰略合作 擴展阿聯酋更廣泛投資者群體對私人銀行服務的接觸渠道

香港 - 2026年 1月 21日 -今日宣布與中東最大、歷史最悠久的保險經紀及金融服務集團The Continental Group達成戰略聯盟。是次合作標誌著昇世集團在阿聯酋以至整個中東地區擴張策略的重要里程碑。阿聯酋憑藉持續經濟增長、強勁資金流入、家族辦公室遷入潮、有利的監管環境，以及不斷增長的高淨值與超高淨值人士人口，已迅速崛起為全球最重要的財富中心之一。同時，當地企業家、專業人士及跨國界家庭對透明、跨境及科技驅動的財富管理方案需求日增——而此類服務過往僅限私人銀行客戶使用。昇世集團與The Continental Group的戰略合作，將使中東地區更多的有跨境金融服務需求的大眾富裕階層及高淨值客戶，得以接觸全面、機構級別的財富管理方案，實現私人銀行服務的普及化。此次合作將整合昇世集團自主研發的數字財富基建、全球產品能力及機構級投資渠道，以及The Continental Group市場領先的保險及風險諮詢專業知識、逾250名專業人士組成的本地分銷網絡，以及其遍及中東、歐洲及亞洲的業務版圖。雙方將致力於為客戶提供差異化且具擴展性的財富解決方案，涵蓋保障、儲蓄、投資相連產品、結構性投資、數字資產及全方位財富規劃等整合服務。雙方合作體現了對財富管理未來發展的共同願景：融合The Continental Group深厚的地區根基與穩固客戶關係，以及昇世集團全球佈局、科技驅動的多家族辦公室平台。「中東地區，特別是阿聯酋，正成為全球財富流動的關鍵樞紐。此次合作進一步確立昇世集團作為連接亞洲資本、中東財富與全球機遇的橋樑角色，亦體現了我們對私人銀行未來的信念：透過透明、高度個人化及整合的財富管理方案，服務過往需求未被滿足的客戶群體，並實現跨代財富的保值與增長。」表示：「此次成功達成合作夥伴關係彰顯雙方致力提升該地區財務顧問及財富解決方案水平的承諾。憑藉Continental深厚的區域根基及客戶關係，結合昇世集團的全球科技平台，我們有信心為處於不同財務階段的更廣泛客戶群體，提供透明、個性化及面向未來的財富解決方案。」是次戰略聯盟是昇世集團在阿聯酋擴張策略的一部分，旨在以結構化、合規且資本高效的方式，擴展在該地區的財富管理、保險經紀及投資分銷能力。此次合作亦突顯集團透過精心策劃的策略夥伴關係，在高增長市場嚴謹而穩健的擴張路徑，為客戶、合作夥伴及持份者創造長期可持續價值。