LEPAS全球首店在印尼開業，開啟新能源汽車市場新篇章

活動現場，印尼政府代表、印尼子公司多位高管、環球小姐印尼選區冠軍等親臨展廳並共同參與剪彩儀式，宣告全球首家展廳的開業。展廳內，融合了創新與優雅設計的旗艦車型LEPAS L8備受矚目，展廳接待奇瑞墨甲機器人全程提供智能咨詢與動線引導服務，為到場嘉賓帶來耳目一新的體驗。生活方式領域KOL對此評價：「從智能機器人接待到未來感十足的座艙體驗，展廳完美融合了智能科技與優雅美學，令人印象深刻。」活動尾聲，時間膠囊環節象征LEPAS對創新、品質及可持續發展的長期承諾，為品牌未來願景留下見證。

對LEPAS而言，這不僅是首家門店的落成，更是完整的品牌運營體系在全球市場的首次成功落地，為後續市場的開拓樹立了可復制的標桿。印尼子公司總經理曾鑠表示：「MAS Kelapa Gading展廳的落成，體現了LEPAS通過持續完善的網絡布局、服務品質與品牌體驗，實現可持續品牌建設的長期承諾。」

過去一年裡，LEPAS自2025年4月作為獨立品牌舉辦發布會之後，陸續在各地亮相：在印尼國際汽車展（GIIAS）海外首秀，在意大利都靈車展歐洲首秀，並與阿聯酋和科威特的總代理完成簽約，於南非舉辦品牌發布會暨經銷商簽約儀式，東南亞、歐洲、中東和非洲等多個市場的渠道建設與品牌推廣取得關鍵突破。