Coremail 出席中國--東盟數字生態合作交流活動，分享AI驅動電郵發展觀察

推動AI驅動電郵安全、多語言通訊及企業級電郵系統建設 越南河內2026年1月21日 /美通社/ -- 1月16日第六次中國—東盟數字部長會議於在越南河內舉行。作為部長會議的配套活動，中方於1 月14 日舉辦中國—東盟數字生態合作交流活動，來自中國及多個東盟成員國的政府部門與企業代表出席。與會嘉賓包括東盟秘書長高金洪、多個相關部門官員，以及聯合國副秘書長兼數字與新興技術事務特使阿曼迪普・辛格・吉爾。各方圍繞「開放協同，釋放人工智能無限潛力」的主題，就數字生態合作方向深入交流。

圍繞「AI+電郵」的融合創新，Coremail持續推動電郵能力解耦與數據資源整合，為企業辦公場景引入更高水平的智能化與自動化能力。透過Coremail大模型對接模組整合多元數據資源，系統已支援智能撰寫、內容潤飾、語言校對、郵件翻譯及智能摘要等多項功能，有效提升以電郵為核心的辦公效率。 同時，吳秀誠亦指出，隨着AI能力不斷提升，其被濫用及失控的風險亦隨之增加。在全球電郵攻擊及釣魚威脅持續上升的背景下，Coremail 正將AI技術引入企業電郵安全架構，重構電郵攻防體系。旗下CACTER郵件安全網關透過技術融合與行業適配，將大語言模型分析、網關攔截及數據防洩漏等能力整合為動態防護機制，為企業電郵提供多層次、全方位的安全保障。

在多語種應用與數字包容性方面，吳秀誠特別強調「普遍適用性（Universal Acceptance，UA）」的重要性。隨着全球域名系統的演進，以及本地語言域名與電子郵件地址的廣泛應用，確保不同語言與字符體系下的域名及電郵地址能被系統平等識別與支援，是建構開放與包容數字生態的基礎。在語言多樣性顯著的東盟地區，相關議題尤為關鍵。 他表示，為更好回應國際市場需求，Coremail持續優化多語種操作介面及多語種電郵地址支援能力，協助企業建立面向全球的「數字名片」。目前，Coremail的產品與服務已覆蓋25個國家及地區，廣泛應用於製造業、雲服務、能源、教育及基建等行業，為企業提供穩定且安全的電郵解決方案。

展望未來，Coremail 將進一步加快全球化布局，積極參與區域數字生態建設，並與產業夥伴攜手推動安全、可信及智能的通訊基礎設施發展。 更多資訊可瀏覽：www.coremail.ai 關於Coremail：Coremail作為領先的企業電郵解決方案供應商，深耕安全通訊技術逾27年。憑藉高穩定性、可擴展架構及AI智能技術，已服務逾20,000家企業客戶，支援超過10億終端用戶，廣泛應用於政府、金融、能源等關鍵行業場景，是企業數碼協作的信心之選。