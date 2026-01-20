HD攜手Pacific Prime率先在東南亞新興市場推出AI原生健康導航及混合就醫服務模式

- 此次戰略合作借助AI健康導航工具，進一步推廣混合就醫服務模式，助力Pacific Prime的客戶在東南亞地區便捷使用HDmall、HDcare及Jib AI三大平台。
- HD致力於成為東南亞新興市場AI原生醫療健康服務的首要入口，為患者精準指引後續就醫方向，對接線下實體醫療服務資源。
曼谷2026年1月21日 /美通社/ -- 東南亞領先的AI原生醫療健康服務交易與導航平台HD今日宣佈與全球頂尖國際健康保險經紀及員工福利服務機構Pacific Prime達成戰略合作。雙方旨在為東南亞新興市場的個人、企業僱主及保險公司提供更透明、經濟的AI輔助就醫服務方案。
開創醫療服務支付新時代
在東南亞新興市場，社保預算壓力攀升與醫療通脹加劇，正推動公共及私營醫療領域加速向自費模式與混合支付模式轉型。目前，自費醫療支出已佔該地區醫療總費用的約40%，消費者對靈活就醫方案的需求日益迫切，此類方案需整合重大疾病保險保障、直接付費醫療服務與AI健康導航工具。
通過本次合作，Pacific Prime的個人及企業客戶將可同步接入HD旗下兩大核心平台 —— HDmall與HDcare，這兩大平台共同構成了東南亞地區規模領先的AI原生醫療健康服務交易體系。其中，HDmall已在泰國和印尼兩國整合超3000家醫療服務機構，提供涵蓋健康檢查、牙科診療、醫療美容及診斷在內的30,000餘項服務；HDcare則依托HD的合作醫院及外科醫生資源，推出經濟實惠的共付及全額賠付手術項目（包括痔瘡手術、胃腸手術及手部相關手術），在保障優質醫療質量的同時，最高可降低20%的費用。借助HD自主研發的人工智能技術Jib AI，客戶能夠以更透明、便捷的方式，瞭解直接付費醫療服務項目及保險範圍內的診療內容，並獲得AI輔助健康導航服務。
AI健康導航，賦能日常健康管理
Pacific Prime的客戶還將享有HDmall平台提供的一站式AI健康管理工具及數字化健康助手服務，功能覆蓋營養管理、女性健康、兒科保健、心理健康及疾病預防等多個領域。這些AI原生小程序推動用戶主動參與健康管理，實現個性化健康服務體驗，進一步夯實了HD成為東南亞AI原生醫療健康服務首要入口的願景。
創始人分享
HD首席執行官兼聯合創始人Sheji Ho表示：
「我們正見證東南亞新興市場醫療健康體系的結構性變革。在各國政府面臨財政壓力、保險公司應對通脹挑戰的背景下，消費者正逐步成為自費醫療的核心支付群體。通過與Pacific Prime的合作，我們依托AI智能技術與多元服務選擇，為數百萬人群打造更智能、經濟、便捷的健康管理方式。」
Pacific Prime創始人兼首席執行官Neil Raymond說道：
「我們的使命始終是幫助全球客戶作出更明智的保險決策。我們堅信，優質的保險方案應具備靈活性，能夠滿足個人及企業的個性化需求。畢竟，面對結構持續變化的員工群體，不存在'一刀切'的保險產品。與HD的合作，讓我們得以將這一使命從保險領域延伸至日常醫療健康服務場景。雙方將攜手幫助客戶探索更多新選擇，做出更科學的健康決策，享受無縫銜接的一體化醫療服務體驗。」
關於HD
HD是東南亞新興市場領先的AI原生醫療健康服務交易與導航平台，在泰國和印尼兩國的合作醫療服務機構超3000家。通過旗下HDmall和HDcare兩大平台及自主研發的AI技術Jib AI，HD已為逾500,000名患者搭建起對接醫院、診所及醫生的便捷通道，實現醫療健康服務的普惠化與可及性。
HD的投資方包括MSD IDEA Studio Asia Pacific、SBI Ven Capital、Partech Partners、FEBE Ventures、M Venture Partners、Ratio Ventures、Orvel Ventures和TA Ventures。
有關HD的更多信息，請訪問：https://www.hd.care
關於Pacific Prime
Pacific Prime創立於2000年，是一家屢獲殊榮的全球保險經紀及員工福利服務機構，專注提供個人及企業保險解決方案。公司目前管理保費規模達10億美元，自2021年收購CXA Group旗下保險經紀業務後，已躋身亞太地區第三大員工福利保險經紀公司。Pacific Prime在全球設有15個分支機構，員工超1000人，業務覆蓋中國香港、新加坡、中國大陸、泰國、馬來西亞、阿聯酋、印尼、英國、美國、墨西哥、菲律賓及澳大利亞等國家和地區。
有關Pacific Prime的更多信息，請訪問：https://www.pacificprime.com/corporate
