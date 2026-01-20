HD攜手Pacific Prime率先在東南亞新興市場推出AI原生健康導航及混合就醫服務模式

曼谷2026年1月21日 /美通社/ -- 東南亞領先的AI原生醫療健康服務交易與導航平台 HD 今日宣佈與全球頂尖 國際健康保險 經紀及員工福利服務機構 Pacific Prime 達成戰略合作。雙方旨在為東南亞新興市場的個人、企業僱主及保險公司提供更透明、經濟的AI輔助就醫服務方案。

開創醫療服務支付新時代

在東南亞新興市場，社保預算壓力攀升與醫療通脹加劇，正推動公共及私營醫療領域加速向自費模式與混合支付模式轉型。目前，自費醫療支出已佔該地區醫療總費用的約40%，消費者對靈活就醫方案的需求日益迫切，此類方案需整合重大疾病保險保障、直接付費醫療服務與AI健康導航工具。

通過本次合作，Pacific Prime的個人及企業客戶將可同步接入HD旗下兩大核心平台 —— HDmall與HDcare，這兩大平台共同構成了東南亞地區規模領先的AI原生醫療健康服務交易體系。其中，HDmall已在泰國和印尼兩國整合超3000家醫療服務機構，提供涵蓋健康檢查、牙科診療、醫療美容及診斷在內的30,000餘項服務；HDcare則依托HD的合作醫院及外科醫生資源，推出經濟實惠的共付及全額賠付手術項目（包括痔瘡手術、胃腸手術及手部相關手術），在保障優質醫療質量的同時，最高可降低20%的費用。借助HD自主研發的人工智能技術Jib AI，客戶能夠以更透明、便捷的方式，瞭解直接付費醫療服務項目及保險範圍內的診療內容，並獲得AI輔助健康導航服務。