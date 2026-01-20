技嘉在 CES 2026 上發表 X870E AERO X3D WOOD 主機板，以自然美學定義高效能主機板新標準

洛杉磯2026年1月21日 /美通社/ -- 全球領先的主機板、顯卡及硬體解決方案製造商技嘉科技股份有限公司今天在 CES 2026 上正式發表了 X870E AERO X3D WOOD 主機板。這一全新高端主機板品類將高效能工程技術與生活美學設計相融合。

隨著個人電腦日益融入開放式的生活與工作空間，X870E AERO X3D WOOD 將硬體重塑為設計宣言，在不犧牲效能的前提下，為高端主機注入溫潤質感與精緻感。

PC 設計新時代，美學新典範

受天然材質與現代室內設計的啟發，X870E AERO X3D WOOD 主機板體現了硬體設計理念的轉變。其飾面採用仿木紋理元素，並配備高級皮質提手，營造出傳統 PC 組件罕見的質感與視覺體驗。