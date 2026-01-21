受惠於創新高收入及 EBITDA，Hindustan Zinc 第三季純利按年大增 46% 至 4.4 億美元，創下歷來最高紀錄

印度烏代浦2026年1月21日 /美通社/ -- 總部設於印度、隸屬 Vedanta 集團的 Hindustan Zinc Limited，亦為全球最大的綜合鋅生產商，於 2026 年 1 月 19 日公布截至 2025 年 12 月 31 日 止第三季度及首九個月的財務業績。 公司錄得歷來表現最佳的第三季度礦產及精煉金屬產量，分別達 276 千噸及 270 千噸。 透過為 Chanderiya 冶煉廠進行去瓶頸工程、加快推進 Dariba 冶煉廠早前完成的去瓶頸項目，以及 Debari 年產 16 萬噸焙燒爐的產能提升，同時配合改善廠房可用率，公司進一步提升整體生產效率。

公司錄得歷來最佳的 12.32 億美元第三季度收入，按季上升 28%，按年增長 27%。 公司同時錄得創紀錄的 EBITDA 達 6.83 億美元，按季上升 36%，按年增長 34%，主要受惠於鋅的生產成本（不包括權利金）降至五年新低，每噸僅 940 美元，並維持行業領先的 EBITDA 利潤率 55%。 因此，純利升至歷來新高的 4.4億美元，按季上升 48%，按年增長 46%。