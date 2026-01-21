Bybit Alpha洞見：Solana生態引領Meme幣復興潮

Solana引領市場勢頭 2026年初，Solana的Meme板塊呈現出顯著增長： Solana生態Meme幣總市值逼近67億美元，較年初的51億美元有所上升

同期，該板塊的日交易量從8.5億美元飆升至超過25.7億美元

Pump.fun現已成為Solana上第二大去中心化交易所(DEX)及Meme幣發射平臺，其DEX日交易量創下20億美元的歷史新高 成熟的Meme代幣也呈現強勁反彈，BONK漲幅超過50%，PENGU、WIF、POPCAT等代幣緊隨其後。 近期，Solana與社交平台X也宣佈了合作計畫，引入「智能現金標籤」(Smart Cashtags)功能，使用戶能直接在社交平臺內即時查看鏈上資產的可視化數據。此項整合讓用戶無需跳轉外部鏈接即可即時獲取市場數據，顯著提升了Meme幣的可見度與用戶參與度。

Bybit Alpha：自2025年起深耕Solana 得益於早期佈局Solana生態系統，Bybit Alpha已迅速將自己置於此趨勢的中心。2025年，Solana、Bybit及Byreal建立了牢固的合作夥伴關係，Bybit Alpha率先支持了Solana網絡上的交易與質押。 該平臺在不到三周的時間內上線了近20種基於Solana的Meme代幣。其中表現突出的包括： 代幣B：1月12日上線後24小時漲幅達62%

WhiteWhale：最高完全稀釋估值達1.4億美元，上線後價格最高點漲幅超過1200% 隨著Meme幣熱潮持續吸引加密貨幣社區的關注，Bybit Alpha站在這場充滿活力的復興浪潮最前沿，為交易者對接Solana生態系統中瞬息萬變的機遇。憑藉其深厚的流動性、快速的上幣機制以及對創新的堅定承諾，Bybit Alpha始終是迎接下一波鏈上數字文化的首選之地。

