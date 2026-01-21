Bybit首席執行官Ben Zhou將發表重磅主題演講揭曉2026年發展藍圖，引領數字金融新紀元

阿聯酋迪拜2026年1月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣佈，公司聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou將發表本年度首場重磅主題演講。本次直播定於 2026年1月29日上午8點（協調世界時，UTC） 舉行。這場備受矚目的演講以「BUIDLing a New Financial Era」（共建金融新紀元）為主題，將預告一系列顛覆性創新，回顧Bybit在2025年的轉型發展歷程，並闡述該交易所在2026年及未來重塑數字金融格局的宏大願景。

Bybit首席執行官2026年主題演講將圍繞多個核心議題展開，包括Bybit的合規發展進程、2025年深度回顧、2026年業務版圖擴張規劃、Bybit Institution及其他專業服務的升級迭代、Bybit Alpha和Bybit TradFi等產品矩陣的上線與發展，以及MNT生態系統整合的最新進展。

Ben Zhou還將展示一系列即將落地的創新成果與平台優化方案，助力實現普惠金融服務的未來願景。直播內容涵蓋基於社區反饋實施的算法優化與用戶體驗升級，直擊用戶痛點；同時將深入復盤2025年10月11日加密貨幣市場全線爆倉事件中的平台表現與關鍵經驗，彰顯Bybit「Listen, Care, Improve」的核心價值觀。本場直播將為廣大交易者與利益相關方提供具有實踐價值的洞察。