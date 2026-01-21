數字政策辦公室與香港互聯網註冊管理有限公司 合辦「網絡安全技術論壇」圓滿舉行 近千名專家齊聚共推網絡防護發展

香港2026年1月22日 /美通社/ -- 由香港特別行政區政府數字政策辦公室（數字辦）與香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）攜手主辦，並由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）及香港網絡安全專業協會擔任策略夥伴的「網絡安全技術論壇」於1月20日圓滿結束。活動吸引近1,000名來自內地及香港的網絡安全專家及業界代表參與，設有8場主題演講及5場圓桌討論，聚焦新興技術風險管理、網絡安全趨勢與攻防策略、關鍵基礎設施電腦系統保護及人工智能等議題，促進兩地專家深入交流與合作，共同推動本地網絡防護發展。

同時，數字辦副數字政策專員（數字基建）張宜偉先生分享了早前於去年10月10至12日舉行的「香港網絡安全攻防演練——以攻築防 2025」的經驗與成果。演練以「實兵、實網、實戰」方式進行，動員超過三十個政府部門及公共機構參與，透過模擬真實攻擊情境，在嚴格監控環境中，全方位對參與政府部門和公共機構的安全防護能力進行深度檢驗，以攻築防，全面提升香港網絡安全防護及韌性。 論壇期間共舉行五場圓桌會議，邀得多位來自業界的資深專家擔任主持，主題涵蓋「面對供應鏈攻擊的危機應變」、「威脅情報」、「AI驅動威脅」、「IoT安全」及「數據及私隱安全」等。行業領袖深入探討網絡安全在不同產業的應用與挑戰，並分析數字化轉型下的風險趨勢。專家一致認為，企業須加強與政府及專業機構的協作，建立多層防禦體系，以應對日益複雜的威脅環境。

HKIRC主席李帆風先生在致辭時表示，隨着人工智能高速演進，全球網絡安全正邁入新紀元。AI提升防禦效率，同時加速威脅演變；量子運算更重塑安全框架。未來的關鍵不僅在技術防護，而在於建立融合治理、責任與協作的網安生態，讓創新與安全並行。「HKIRC不斷創新，採用新技術、優化防禦方案，並為「.hk」域名用戶提供更全面保障，確保市民﹑企業在穩健的數碼環境中持續發展，推動香港成為具韌性的智慧城市。」 HKIRC過去多年推出不同的免費的網絡安全服務，主動協助缺乏 IT 資源的中小企、機構、學校等。透過提供免費資源培訓和網站掃描等支援，希望能夠提升他們對網絡安全的知識及防禦能力，並保護自身和用戶的數據安全。HKIRC一直為香港企業、機構及學校等提供免費的網站掃描支援及專業諮詢服務，幫助網站擁有者及時發現和修補漏洞。此外，免費網絡安全員工培訓平台為 IT 資源有限的中小企提供網上學習支援，至今已有接近40萬人參與培訓。

同時，HKIRC一直致力推出多元化的網絡安全活動，以提高社會各界的網絡安全意識，包括於本年度推出第二屆「共建員工防火牆」嘉許計劃，進一步在業界推廣「員工防火牆」理念，藉提升員工的網絡安全意識，建立機構的第二道防線。此外，HKIRC亦舉辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽 2025」，透過一系列免費培訓與比賽，為學界及業界精英提供模擬實戰的機會，培育新一代網絡攻防專才。 為進一步支援本地企業和機構，HKIRC聯同數字辦及CSTCB共同推動免費網絡安全支援計劃「網絡防禦一站通（Cybersec One）」，協助企業和機構由內至外強化防禦，保障數碼資產安全。計劃為參與機構提供網站安全掃描、風險評估及專業改善建議，並透過員工培訓及顧問支援，協助中小企建立完善的防護體系，提升整體網絡韌性與應變能力。

關於香港互聯網註冊管理有限公司 香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文的.com.hk、.org.hk、. net.hk 、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302667525.html SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司