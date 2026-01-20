Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其 ETH (以太幣) 持倉增至 420.3 萬枚，數碼資產及現金總持有額達 145 億美元

股東就所有提案投下贊成票，其中 81% 的投票股份支持第 2 號提案 Bitmine 已質押的 ETH 達 1,838,003 枚，MAVAN 質押方案進展順利， 預計於 2026 年第一季度推出 Bitmine 目前持有的 ETH 佔其供應量的 3.48%，僅用 6 個月便完成「5% 的煉金術」近 70% 的進度 Bitmine 近日宣佈向 Beast Industries 投資 2 億美元 Bitmine 的加密資產 + 現金總持有額 +「Moonshots」合計達 145 億美元，其中包括 420.3 萬枚 ETH、9.79 億美元現金，以及其他加密資產持倉 Bitmine 在加密資產庫存同業中表現領先，不論是在每股加密資產淨值升幅速度，抑或 BMNR 股票的高交易流動性方面，均名列前茅

Bitmine 為美國第 60 大最活躍交易股票，日均成交額達 15 億美元（5 日平均） Bitmine 持續獲得頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，攜手支持 Bitmine 收購 5% ETH 的目標 拉斯維加斯2026年1月22日 /美通社/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「本公司」）是一家專注於長期投資累積加密資產的比特幣及以太坊網絡公司，今日宣佈 Bitmine 的加密資產 + 現金總額 +「moonshots」持有總值達 145 億美元。 截至 1 月 19 日下午 5 時（東部標準時間），公司所持有的加密資產包括：4,203,036 枚 ETH，每枚價格為 3,211 美元 (Coinbase)、193 枚比特幣 (BTC)、對 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) （「moonshots」) 的 2,200 萬美元股權投資 ，以及持有合共 9.79 億美元的現金。 Bitmine 持有的 ETH 佔 ETH 總供應量的 3.48%（以總供應量 1.207 億枚 ETH 計）。

Bitmine 於 2026 年 1 月 15 日向 Beast Industries 投資 2 億美元。 該項投資預期將於本週完成，目前尚未計入「moonshots」之中。 交易完成後，公司將初步按成本入帳 Beast Industries 的投資。 Bitmine 主席 Thomas 'Tom' Lee 表示：「由於 MrBeast 及 Beast Industries 均為私人持有，公司投資者未必充分了解 MrBeast 所具備的龐大影響力。 Mr. Beast 是全球觀看人次最高的內容創作者，其每月發佈兩次的影片，每條平均可吸引約 2.5 億人次觀看，而超級碗 (Super Bowl) 的觀看人次約為 2.52 億。 換言之，MrBeast 每月發佈的每條影片，其影響力相當於每月舉辦兩場超級碗。 此外，Mr. Beast 的 YouTube 內容使用度評分高達 13.1，遠高於 Disney 的 9.7 及 Netflix 的 8.7。 換言之，其受眾規模較 Disney 全部媒體平台合計高出 35%，亦較 Netflix 高出 50%。 如此龐大的覆蓋面充分顯示，MrBeast 及 Beast Industries 是屬於我們這一世代的領先內容創作者，其影響力及互動程度在 Z 世代、Alpha 世代及千禧世代之中均無可匹敵。 Beast Industries 為全球規模最大且最具創新力的創作者主導平台，而我們在價值觀、願景及長遠影響方面高度一致。」

Lee 補充道：「在過去一星期內，我們已收購 35,268 枚 ETH。 ETH 相對比特幣的價格比率，或 ETHBTC 自 10 月中以來持續上升。 我們認為，這反映投資者正逐步認知，由 Wall Street 所推動的代幣化及其他應用場景，正是建立於以太坊之上。 為了理解 Wall Street 在以太坊上建設的規模，以太坊基金會僅於過去數個月內，便於其網站 ( https://institutions.ethereum.org/ ) 列出 35 個主要金融機構在以太坊上進行建設的例子。」 Bitmine 亦欣然宣佈，股東已於 2026 年 1 月 15 日通過全部四項提案。 提出的四項措施均獲得股東的壓倒性支持。 第 2 號提案，即增加法定股份的投票，以 81% 的「贊成」票獲得通過，相當於已發行股份總數的 52.2%。

Lee 表示：「我們認為，81% 的投票贊成增加授權股份（第 2 號提案），這表明 Bitmine 股東理解我們具增值效應的 ETH 累積策略。 正如我們多次強調，我們既未曾、亦無意在低於每股資產淨值的情況下出售股份。」 Lee 續稱：「我們衷心感謝 Bitmine 股東社群的積極參與及行動。 目前公司擁有超過 50 萬名個人股東，並且逾 52.2% 的已發行股份投下『贊成』票。 對我而言，這印證了股東對公司的高度參與與信任。 我們將繼續努力，為股東創造正面的投資回報。」 Bitmine 今日發佈其 1 月份主席致辭 ( link )。 該致辭內容為 Lee 先生於 2026 年 1 月 15 日在 Wynn Encore Las Vegas 舉行的公司 2026 年度股東大會上所作的簡報。

截至 2026 年 1 月 19 日，Bitmine 的 ETH 質押總量為 1,838,003 枚（按每枚 ETH 3,211 美元計，總值約 59 億美元）。 相比上週增加 581,920 枚。 該數量僅佔 Bitmine 所持 420 萬枚 ETH 的一小部分。 CESR（綜合以太坊質押利率，由 Quatrefoil 管理）為 2.81%。 隨着公司計劃於 2026 年推出其商用 MAVAN（美國製驗證者網絡），Bitmine 目前正與三家質押服務供應商合作。 Tom Lee 表示：「Bitmine 所質押的 ETH 數量，已超越全球任何其他機構。 在全面規模下（即 Bitmine 的 ETH 全數由 MAVAN 及其質押合作夥伴完成質押），ETH 質押費用每年可達 3.74 億美元（按 2.81% 的 CESR 計算），相當於每日超過 100 萬美元。」 他續稱：「我們正持續推進名為美國製驗證者網絡（MAVAN）的質押解決方案。 該方案將屬於『業界頂級』，提供安全可靠的質押基礎設施，並計劃於 2026 年初正式展開。」

Bitmine 的加密資產持有規模穩居全球以太坊金庫 (Ethereum treasury) 第一位，並在全球整體加密資產金庫排名中位列第二，僅次於 Strategy Inc. (MSTR)。後者持有 672,497 枚比特幣 (BTC)，市值約 610 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣金庫。 Bitmine 現已成為美國交易最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據顯示，該股的日均成交額達 15 億美元（5 日平均，截至 2026 年 1 月 9 日），在 5,704 隻於美國上市的股票中排名第 60 位，僅次於 American Express（第 59 位），並領先 Accenture（第 61 位）（資料來源： statista.com 及 Fundstrat 研究）。 天才法案 (The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎的歷史性行動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭可於此查閱：

https://www.bitminetech.io/chairmans-message 2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此查閱： https://bitminetech.io/investor-relations/ Bitmine 年度股東大會的精選圖片可於 此處 查閱。 如欲獲取最新資訊，請於以下網址登記： https://bitminetech.io/contact-us/ 關於 Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN：BMNR) 為全球領先的以太坊金庫 (Ethereum Treasury) 公司，為機構投資者及公開市場參與者推行創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，該公司致力以 ETH 作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層活動加以運用。 該公司將於 2026 年第一季度推出 MAVAN (Made-in America Validator Network)，作為專為 Bitmine 資產而設的質押基建。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern 前瞻性陳述 本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本文件具體載有有關本公司於 ETH 收購及質押方面的目標進展與實現情況、以太坊的長期價值、本公司以太坊庫藏策略的持續增長與發展，以及相關措施為本公司帶來的適用效益等前瞻性陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括 Bitmine 能否跟上新技術及不斷變化的市場需求；Bitmine 為其現有業務、以太坊庫藏營運及擬議的未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；以及比特幣與以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向 SEC 提交的文件副本，可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

