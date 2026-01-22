TUMI 隆重推出下一代 TUMI ALPHA 系列，以及由 LANDO NORRIS 和魏大勛精彩演繹的廣告企劃

全球品牌大使 Lando Norris 和亞太區品牌大使魏大勛攜手介紹 TUMI Alpha 系列的最新款式。 紐約2026年1月22日 /美通社/ -- 國際旅遊、生活用品及配件品牌 TUMI 隆重推出下一代 Alpha 系列，並由一級方程式世界冠軍及全球品牌大使 Lando Norris，以及亞太區品牌大使及演員魏大勛精彩演繹廣告企劃，將系列活現眼前。 他們共同展現了 Alpha 系列的最新設計：簡約、精準，和低調——為現代旅遊而設計。 由 Alice Schillaci 執導，Reto Schmid 攝影的全球廣告企劃，將 Lando Norris 置身於一個充滿戲劇性、懸疑的故事情節中。 以一名準備執行任務的男子為背景，畫面汲取了經典動作故事的元素，特點是精準、專注和目標明確。

Norris 說道：「當您為一件重要的事情做準備時，您不希望有任何干擾，您希望一切都能順利完成。 無論是在賽道上，還是出行途中，關鍵在於隨時做好準備。 Alpha 系列正是為這種心態而打造。」 同樣的精神亦由亞太區品牌大使魏大勛演繹的廣告企劃中得以延續。 由潘志偉執導，國琨 (GK) 拍攝的廣告企劃捕捉了魏大勛穿梭於簡約現代的空間，突顯 Alpha 系列的俐落線條、流暢動感與精緻設計。 魏大勛說道：「Alpha 系列是經過精心設計。您能在材料、平衡感以及它與您一起移動的方式中感受到這份用心。無論一天將我帶往何處，它都是我始終信賴的。」

TUMI 全球創意總監 Victor Sanz 說道：「Alpha 系列代表了現代旅遊的藍圖。 這是我們重新思考性能表現的地方。 我們關注人們如何出行、他們攜帶什麼，以及設計如何支持這段旅程。」 Lando Norris 和魏大勛都代表了下一代的形象。 Alpha 系列不僅是為了緊貼他們的步伐而設計，更是為了與他們一同完成任務。 在兩輯廣告企劃中，Alpha 系列的設計智慧成為焦點。 標誌性 FXT™ 彈性尼龍為系列奠定基礎，搭配精簡的口袋設計、靜音磁力閉合系統，以及為高效能設計的直觀 取物點。 核心款式——包括雙向擴展隨身行李箱、TUMI 公事包™、雙擴展旅行袋和可轉換手拿斜孭袋——經過精緻設計，以支持無間斷的出行。

為了慶祝 Alpha 系列的最新款式隆重登場，TUMI 推出 Ultra Blue，並在六款標誌性 Alpha 款式的關鍵接觸點上採用了這鮮豔的藍色點綴。 這顏色旨在紀念 TUMI 不懈的創新精神和對卓越的承諾。 這一代的 Alpha 系列體現了 TUMI 不斷致力了解客戶需求並支持他們每一刻旅程的承諾，無論這段旅程將引領往何方。 產品亮點 TUMI 公事包™

為對每次旅程都有更高要求的人士而設。 透過我們的經典設計，將您的辦公室隨身攜帶。 直觀的設計，既寬敞又井然有序，從整理面板到隱藏式手機口袋，每件物品都有其放置的位置。

零售價：695.00 美元 雙擴展旅行袋

為對每次旅程都有更高要求的旅遊人士而設。 以巧妙設計盡量加大收納的容量，這款暢銷旅行袋擁有令人印象深刻的深度和擴展性能，是長週末旅行的最佳伴侶。

零售價：595.00 美元 雙向擴展四輪隨身行李箱

為對每次旅程都有更高要求的旅遊人士而設——這款大容量、雙向擴展隨身行李箱採用我們標誌性的 FXT™ 彈性尼龍製造，具備業界一流的功能。

零售價：950.00 美元 可轉換手拿斜孭袋

為對每次旅程都有更高要求的人士而設。 這款小巧設計融入了標誌性的 TUMI 設計元素，並具備多功能特性。 根據需要更換隨附的帶，可作為斜孭袋、手腕袋或手拿袋攜帶。

零售價：350.00 美元

立即前往 TUMI.com 或全球 TUMI 專門店探索 TUMI Alpha 系列。 關注 @TUMITravel，獲取來自廣告企劃的獨家幕後花絮。 關於 TUMI 自 1975 年以來，TUMI 一直致力創造世界級的商務、旅遊和高性能奢華必需品，旨在提升、簡化並美化生活中每一個出行細節。 將完美的功能與創新精神相結合，我們致力成為旅程的終身夥伴，為追求激情的過程中不斷移動與創造的人們提供支持。 欲了解更多關於 TUMI 的資訊，請瀏覽 TUMI.com，並關注我們的 Instagram、TikTok、Facebook 和 YouTube。 TUMI 及 TUMI 標誌是 Tumi, Inc. 的註冊商標。© 2026 Tumi, Inc. TUMI 媒體聯絡人