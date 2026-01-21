DXC 與 Ripple 合作　以可擴展的數碼資產託管及支付方案賦能全球銀行

DXC 將 Ripple 的機構級區塊鏈技術整合至其 Hogan 核心銀行平台，該平台於全球支援 5 萬億美元存款及 3 億個帳戶

是次合作讓金融機構可在不影響核心銀行基礎設施的情況下，將傳統金融與企業級區塊鏈解決方案接軌 維珍尼亞州阿什本2026年1月22日 /美通社/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業科技與創新合作夥伴，今日宣佈與 Ripple 建立策略合作。Ripple 為企業提供加密相關解決方案；是次合作將協助銀行以企業級規模，無縫採用數碼資產託管及支付功能。 隨着受監管的金融機構面對急速變化的時代，數碼資產的採用取決於可存取且安全的區塊鏈基礎設施。 透過是次合作，DXC Technology 與 Ripple 讓金融機構及金融科技公司能夠無縫接入數碼資產技術，將傳統金融系統與鏈上金融 (onchain finance) 接軌。 該方案支援可編程支付，以及數碼資產的代幣化 (tokenization)、託管與轉移，使機構在不影響關鍵核心銀行系統運作的情況下，提供合規的數碼資產應用場景。

此項計劃以 DXC 的 Hogan 核心銀行平台為基礎。該平台於全球支援逾 3 億個存款帳戶及超過 5 萬億美元的存款，並把 Ripple 的數碼資產託管及支付技術整合至大規模銀行環境，為 Hogan 客戶提供一條精簡而高效的途徑，以交付數碼資產託管及支付功能。 DXC Technology 金融服務全球主管兼總經理 Sandeep Bhanote 表示：「要讓數碼資產真正邁向金融主流，機構必須具備安全的託管方案，以及無縫的支付能力。 我們與 Ripple 的合作，將這些關鍵能力整合，讓銀行在毋須更改其核心系統的情況下，參與數碼資產生態圈，並以企業級規模連接傳統帳戶、錢包及去中心化平台。」

透過在受監管的銀行基礎設施與數碼資產平台之間提供「最後一公里」(last-mile) 的連接，這項合作協助金融機構從試驗階段，達至將基於區塊鏈的應用場景落實至實際部署。 金融科技公司亦可受惠於更簡化的存取方式，建立支援合規託管及支付方案所需的銀行合作關係。 Ripple 北美地區副總裁兼董事總經理 Joanie Xie 表示：「銀行持續在複雜基礎設施上運作，同時面對日益加劇的現代化壓力。 我們與 DXC 的合作，將數碼資產託管、RLUSD 及支付功能，直接引入機構已信賴的核心銀行環境之中。 透過攜手合作，我們讓銀行能在不造成任何營運干擾的情況下，以企業級規模交付安全且合規的數碼資產應用場景。」

DXC–Ripple 的策略合作進一步鞏固 DXC 致力協助金融機構在確保安全的前提下實現現代化，並以負責任的方式推動創新。 這標誌着透過整合核心銀行架構，在全球實際營運的銀行環境中推動數碼資產採用，邁出重要一步。 Ripple Payments 是一項獲得牌照、端到端的跨境支付解決方案，使 Ripple 能夠代表其客戶管理資金流向。 Ripple Custody 專為銀行及金融機構而設，讓其能安全管理數碼資產、穩定幣 (stablecoins) 或現實世界資產 (RWA)。 關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其善用人工智能，以達至在瞬息萬變中獲得實際成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 了解更多，請瀏覽 dxc.com

關於 Ripple

Ripple 是一家金融科技公司，為企業提供加密貨幣相關的解決方案。 Ripple Payments 透過區塊鏈技術，令跨境支付更快捷、更透明，並具更廣泛的可及性。 Ripple Custody 為客戶提供一個安全的方式，以儲存及管理數碼資產。 透過 Ripple Prime，該公司為機構客戶提供全球多資產主經紀 (multi-asset prime brokerage) 業務。 Ripple穩定幣 (RLUSD) 及加密貨幣 XRP 被應用於這些解決方案之中，以提升傳統金融體系的效率，並開拓數碼資產的全新應用方式。