Payment Asia贊助推動藝術科技融合 ，AI藝術創作大賽《點語成丹青》落幕

活動當日，現場展出了眾多得獎及優秀作品，讓公眾親身感受學生如何將詩詞中的畫面、情緒與想像，透過AI技術轉化為鮮活的視覺影像。頒獎典禮分小學、初中及高中組別進行，並設有公開展覽時段，吸引不少教育工作者、家長及藝術科技愛好者到場欣賞交流。 大會亦邀得其他嘉賓出席頒獎及分享，包括香港STEAM教育學會理事梁添博士及香港紡織商會常務副會長關淑敏女士等。嘉賓們與在場師生及觀眾就文化、創意與科技的融合趨勢交換心得，現場氣氛熱烈。

楊怡家女士表示：「Payment Asia長期致力支持人工智能技術的發展與應用，我們深信科技是推動社會創新的重要力量。本次贊助《點語成丹青》大賽，正是希望鼓勵年輕一代勇敢擁抱AI工具，將深厚的文化底蘊與前沿科技結合，開創屬於這個時代的藝術表達。看到同學們以AI生動演繹古詩詞的意境，正是藝術科技融合教育成果的最佳體現。」 活動主辦方DigiGear創始人孫煒峰先生表示：「我們舉辦《點語成丹青》大賽，旨在搭建一個讓學生自由探索AI創作潛能的平台。透過將古詩詞與生成式AI結合，我們不僅看到科技賦予傳統文化的全新生命力，更見證了香港學生在融合人文與科技方面的無限創意。未來，DigiGear將繼續推動更多藝術科技教育項目，助力香港創科生態發展。」

是次展覽及頒獎典禮日程緊湊而豐富：小學組頒獎典禮於上午10時30分開始，隨後設有畫展時段；初中組及高中組典禮分別於下午舉行，其間亦安排公開展覽，讓觀眾能細賞各組別的創意成果。 隨著人工智能技術日益普及，教育界正積極探索其與傳統學科結合的可能性。是次大賽不僅為學生提供了一個展現創意的平台，更為本港STEAM教育及文化藝術教育開拓了嶄新視野，印證了科技與人文交融所帶來的無限可能。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/payment-asia-ai-302667801.html SOURCE Payment Asia