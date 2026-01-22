FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING S.P.A. 明確表示不支持 KKCG MARITIME 提出的部分公開要約

重申其對公司的長期投資，並確認其擬提名董事會多數成員 意大利米蘭2026年1月22日 /美通社/ -- Ferretti International Holding S.p.A.（「FIH」），作為 Ferretti S.p.A.（「公司」）的控股股東，特此注意到有關 KKCG Maritime 就公司股份發起的自願、有條件的部分公開要約收購的最新公告。FIH 特此明確表示，其並不接受亦無意接受該等部分公開要約。 FIH 謹此重申其對公司長期戰略、產業基礎及增長前景的堅定信心。自成為公司的控股股東以來，FIH 始終致力於支持公司的可持續發展，確保公司經營活動及公司治理的連續性，並為全體股東創造長期價值。

FIH 認為其對公司的投資具有長期性及戰略性。基於上述理念，FIH在過往已不時增持其在公司的持股比例。在符合市場條件並嚴格遵守義大利及中国香港適用法律、監管要求及相關證券交易所規則的前提下，FIH 未來亦可能考慮進一步增持公司股份。 作為公司的控股股東，FIH 擬繼續行使其表決權，以維護公司治理框架的穩定性與連續性。特別是，基於過往股東大會的出席情況，FIH 已持續聲明其依據《義大利綜合金融法》（CFA）第93條對公司行使控制權，並擬提名董事會多數成員；FIH 預計將在公司下一次年度股東大會上繼續維持對公司的有效控制，並委任董事會多數成員，以支持公司長期戰略的一致性和持續執行。

本新聞稿僅由 FIH 以其作為公司控股股東的身份單獨發佈。本新聞稿不構成、亦不應被理解為對公司任何證券的要約或邀請購買、認購該等證券，亦不代表公司或其董事會的立場。FIH 目前無意，亦未曾考慮，就公司股份發起任何公開要約。 FIH 所採取的任何行動，均將嚴格遵守義大利及中国香港適用的法律、監管要求及相關證券交易所規則。 代表Ferretti International Holding S.p.A.董事會 *** 本檔不構成、亦無意構成任何購買、以其他方式取得、認購、出售或以其他方式處置金融工具的要約、邀請或招攬。在義大利及中国香港以外的國家或地區發佈或傳播本檔，可能受到當地適用法律的限制。因此，凡受義大利及中国香港以外任何司法轄區法律約束之人士，應自行瞭解並遵守相關法律法規項下的任何限制。任何未遵守該等限制的行為，均可能構成對相關司法轄區適用法律的違反。本公告系根據義大利及中国香港法律編制，其所披露的資訊可能不同於依據其他司法轄區法律編制時所需披露的資訊。本檔不得以郵寄或任何其他方式發送、轉交或分發至任何根據當地法律該等行為可能引發民事、刑事或監管風險的司法轄區，亦不得向任何在該等司法轄區內接收本檔將構成違反當地法律的人士發送或提供本檔；任何接收本檔的人士（包括作為託管人、受託人或代理人）均有義務不向或不自該等司法轄區發送、轉交或分發本檔。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ferretti-international-holding-spa--kkcg-maritime--302667776.html SOURCE FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING S.P.A.