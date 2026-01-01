IBM推出IBM Enterprise Advantage服務 助企業大規模量產落實代理式AI

AI賦能的全新諮詢服務提供安全穩健的技術平台、統一共享標準及可重複應用的AI資產，助企業加速增長、驅動創新。 香港2026年1月22日 /美通社/ -- IBM 近日正式推出IBM Enterprise Advantage服務。這項業界首創的資產型諮詢服務，整合了經實戰驗證的AI工具與專業能力，協助企業快速構建、合規管治並大規模量產運營專屬定制的企業內部AI平台。 現時，企業可憑藉IBM Enterprise Advantage重構工作流程、打通AI與現有系統的對接環節、大規模擴展新型智能體應用，而且無須調整旗下雲服務供應商、AI模型或核心基礎設施——不論採用的是Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM watsonx等主流雲平台，還是開源或閉源模型，企業均可基於現有技術投資無縫拓展業務。

IBM Enterprise Advantage匯集了IBM諮詢顧問的技術實力與行業洞察，其底層架構源自IBM內部AI驅動的交付平台——IBM Consulting Advantage。該平台已構建起日漸豐富的垂直行業AI智能體與應用生態，服務超過150個客戶項目，經實戰驗證最高可提升顧問工作效率達50%，助客戶更快收穫業務成果。 如今，IBM透過Enterprise Advantage服務，將這套經過實戰檢驗的方法論和技術能力開放予客戶，助其打造專屬AI平台，縱橫複雜的AI市場，釋放企業核心價值。 以終身學習教育龍頭企業培生集團（Pearson）為例，該集團運用此項服務打造定制化AI驅動平台，透過「人類專業知識能力+智能體助手」的協同模式，提升日常工作效率，並強化數據驅動的決策能力。

某製造業企業依托Enterprise Advantage服務推進生成式AI戰略落實，具體舉措包括挖掘高價值應用場景、開展定向原型驗證，推動管理層就「大規模量產、平台優先」的核心戰略達成共識。基於這項解決方案，該客戶已透過多技術融合，在安全合規、可控可管的環境中完成AI助手的部署上線，為生成式AI在全企業範圍內的大規模量產推廣與深度應用奠定堅實基礎。 「眾多企業正積極佈局人工智能領域，但如何實現大規模量產的商業價值，仍是一大核心挑戰。」IBM高級副總裁兼IBM諮詢業務主管Mohamad Ali表示：「IBM早已在內部攻克諸多類似難題——憑藉人工智能變革內部運營模式，取得可量化的顯著成效，並由此形成一套經實戰驗證的實戰指南，助客戶邁向成功。Enterprise Advantage解決方案正是將這一框架賦能予客戶，透過整合專業人才能力、數碼員工及即開即用型AI資產，協助客戶信心滿滿地實現AI大規模量產部署，創造可見的實質效益。」

Enterprise Advantage服務現已正式上線，點擊此處可体验。

