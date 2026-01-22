Guide Outdoor推出搭載ApexVision技術的TU1260MS：獵人優選，樹立超清晰熱成像新標桿

拉斯維加斯2026年1月22日 /美通社/ -- 對於每一位狩獵愛好者與戶外從業者而言，視野清晰度至關重要，尤其在光線昏暗、全黑環境、遠距離觀測或複雜地形等挑戰性條件下，傳統光學設備往往達到性能極限，導致目標識別與辨認困難。為在實際場景中更好地助力狩獵活動，Guide outdoor正式推出搭載ApexVision技術的TU1260MS多光譜瞄準鏡——為晝夜狩獵提供超清晰、高精度成像新標準。 基於大量實地測試與獵人反饋而優化的TU1260MS，其每一處細節都經過精心打磨，已成為業界公認的高性能狩獵光學設備。如今，依托最新的熱成像技術創新，ApexVision技術帶來了更優異的圖像保真度、更流暢的動態畫面以及激光般銳利的細節呈現，讓獵人在分秒必爭的關鍵時刻擁有更強信心。

ApexVision如何提升實際狩獵表現 TU1260MS采用了强大的1280×1024熱成像傳感器與1920×1080微光CMOS傳感器的双传感器系統，並具備NETD≤15mK的高靈敏度。百萬像素級的紅外與夜視雙重高清成像能力，實現了從黎明到深夜的無縫觀測體驗。 通過集成ApexVision技術，圖像清晰度實現進一步提升。該技術運用新一代探測器、處理平台與AI優化算法，顯著提升細節還原力、邊緣銳度及遠距離保真度。即使在10倍放大狀態下，灌木與林間的鹿角輪廓、野豬毛发等細微特徵仍能保持鮮明銳利。

值得信賴的精準射擊系統 除成像技術外，TU1260MS更專為精準射擊而設計。內置激光測距儀可實現最遠1500米快速精準測距，結合TargetIR Ballistics應用程序，為專業獵人提供了实用的支持：涵蓋完整的子彈數據庫、實時氣象濕度數據更新、先進的彈道算法及可自定義的設置配置。 卓越的全地形適應能力 從冰雪覆蓋的山脈到炙熱的沙漠，從茂密森林到開闊草原，獵人在追尋獵物的過程中面臨著多樣化的環境挑戰。該設備的熱成像與可見光雙重觀測能力，支持全天候、全氣候、全場景下的精準射擊。強大的環境適應性使TU1260MS成為各類狩獵活動的理想裝備，無懼任何複雜地形考驗。

親身體驗搭載ApexVision的TU1260MS 探索ApexVision如何將TU1260MS的熱成像性能提升至全新標準。現場感受增強的清晰度、精準度與穩定性，見證Guide outdoor如何持續突破現代狩獵熱成像技術的邊界。