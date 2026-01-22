imToken發布2025年度報告：邁向多鏈統一生態

賬戶優先，而非密鑰

通過將賬戶與密鑰解耦，用戶在日常使用中可以享受基於生物識別的流暢交互體驗，同時保留完整、去中心化的控制權作為安全後備方案。這一設計彰顯了imToken長期秉持的核心理念：實用性應增強，而非取代自托管的本質。 零門檻資產轉移

傳統加密資產轉賬給接收方設置了極高的入門門檻，而imToken推出的「鏈接轉賬」(Send by Link)功能徹底打破了這一壁壘——用戶只需通過一個簡單的鏈接即可轉移資產，接收方無需預先完成任何設置，便能即時領取代幣。這使得鏈上資產轉移如同發送信息般直觀便捷，成為推動加密資產普及的關鍵一步。

「無感化」跨鏈互操作

隨著Layer 2生態的持續擴張，imToken將實現跨鏈交互的「統一化體驗」列為優先任務。通過順應以太坊生態的互操作性發展方向，imToken讓用戶只需聚焦「目標意圖」（即他們想做什麼），而由系統自動處理底層技術複雜度，助力數字資產在不同網絡間自由流轉。 多鏈世界的清晰身份

長期以來，模糊的地址格式是導致轉賬錯誤的主要原因。imToken正探索更清晰、具備鏈感知能力的身份標識方案，讓用戶能夠即時識別資產將發送至何處。這一改進不僅提升了地址可讀性、減少操作失誤，更讓日常轉賬變得更具確定性和安全感。

未來展望： 互操作性走向「無感化」

imToken認為，以太坊生態的下一階段核心並非增加更多網絡，而是消除用戶對「鏈」的感知。屆時，流動性與應用將呈現統一化體驗，用戶無需理解底層鏈結構即可順暢操作。 統一且可驗證的用戶界面

我們正在打造統一界面以簡化複雜的多鏈導航，但界面本身可能成為潛在攻擊媒介。為推進去中心化進程，imToken倡導「可驗證的用戶界面」，賦予用戶驗證界面真實性的能力——即便中心化服務離線，用戶仍能完全掌控自身資產及交互界面。

平衡AI與安全邊界

AI有望成為用戶表達意圖的主要方式。盡管智能界面能提升效率，但也帶來了不確定性。imToken一直以來的立場很明確：智能必須以安全為邊界。錢包應始終作為最終審核關口，確保每一項操作都在清晰可驗證的規則范圍內執行，同時保障用戶對自身資產的絕對控制權。 結語 2025年，imToken實現了重大轉型：從單純的資產管理工具，進化為連接碎片化Layer 2生態的「橋梁」，以及AI時代的「安全守護者」。 隨著我們邁向AI驅動的未來，imToken仍將堅守「確定性」核心原則——在算法與概率主導的世界中，確保用戶始終保有對自身財富的終極控制權。

