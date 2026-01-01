德昌電機公佈25/26財政年度第三季度業務及未經審核財務資料



截至2025年12月31日止九個月

亞太地區

下跌 6%

歐洲、中東及非洲

下跌 1%

美洲

上升 1%

總計

下跌 2%





截至2025年12月31日止九個月

亞太地區

下跌 1%

歐洲、中東及非洲

上升 6%

美洲

下跌 2%

總計

上升 1%



在亞太地區，營業額下跌6%，主要由於為維持競爭力而實施的價格調整，以及中國市場對非本土汽車品牌的需求疲軟所致（該區域歷來是汽車產品組別的強勢巿場）。此影響部分被本土汽車品牌銷售增長所抵銷。散熱管理、轉向及閉合系統應用產品以及油泵的營業額減少，然而煞車系統、視覺系統及傳動系統應用產品的銷售增長抵銷了部分跌幅。在歐洲、中東及非洲，營業額下跌1%。閉合系統、視覺系統及散熱管理應用產品銷售下跌，被油泵、粉末金屬部件以及其他傳動系統應用產品的銷售增長所抵銷。在美洲，營業額上升1%。粉末金屬部件、油泵及散熱管理應用產品的銷售上升，但由於部分產品項目逐步淘汰，煞車系統、引擎以及燃料管理系統等應用產品的營業額下跌，這在很大程度上抵銷了上述增長。截至 2025年12月31日止九個月，工商用產品組別營業額為425百萬美元，較上一財政年度同期增加10百萬美元或2%。未計入外匯影響，工商用產品組別之營業額上升5百萬美元或1%。整體業績反映了區域間差異較大的情況，受到市場和客戶動態變化的影響。未計入外匯影響，此部門於各地區營業額變動如下：在亞太地區，營業額下跌1%，主要由於工商用產品組別及其部分客戶在若干產品分部均面臨激烈的價格競爭所致。因此，食品及飲料、地板護理及打印機應用產品的營業額均下跌。此影響大幅被園藝及園林設備、醫療以及數據中心冷卻應用產品的銷售增長所抵銷。在歐洲、中東及非洲，營業額上升6%，由部分客戶消耗先前過剩庫存後進行的補貨訂單，以及新產品的推出等因素共同帶動。這導致園藝及園林設備產品、供暖應用產品及柔性印刷電路板的銷售增長。然而飲料應用產品的銷售下跌，抵銷了上述部分營業額增長。在美洲，營業額下跌2%，主要由於若干客戶需求減少，以及部分項目進入生命週期末期所致。這導致通風及手術應用產品銷售下跌。惟部分被壓電電機及超聲波電機子系统銷售增長所抵銷，這是受惠於半導體製造廠高精密生產設備及醫療藥物投配系統的強勁需求所致。主席及行政總裁汪穗中博士在評論本集團的銷售表現及短期展望時表示：「德昌電機在本財政年度截至目前為止的營業額保持穩定，反映整體宏觀經濟環境疲軟，以及地緣政治與美國貿易政策相關的高度不確定性。根據當前交易狀況及客戶訂單，預期全年集團營業額將與去年大致相若。在此環境下，德昌電機持續專注於執行其策略，透過創新、卓越營運及韌性十足的全球供應鏈創造長期價值。」本公司股東及潛在投資者請注意，此新聞稿提供的資料，當中包括有關全年前景預測的資料，乃根據本集團未經審核之內部記錄及管理賬目而作出，有關資料並未經本公司核數師審閱或審核。