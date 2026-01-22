《沙特交響樂團之奇蹟》將於阿魯拉演出，慶祝沙特音樂文化遺產

- 於 2026 年 1 月 22 日至 23 日期間，阿魯拉將舉辦《沙特交響樂團之奇蹟》(Marvels of Saudi Orchestra) 表演，展現王國豐富多元的音樂文化遺產。
- 演出將於馬拉雅音樂廳 (Maraya Concert Hall) 舉行，融合沙特王國的傳統音樂元素，並加入現代創新風格。
- 這場音樂會將緊接著沙特國家交響樂團，以及來自巴黎、紐約、倫敦及東京等全球各地合唱團的一系列璀璨演出。
沙特阿拉伯利雅得2026年1月22日 /美通社/ -- 由 1 月 22 日至 23 日，隸屬文化部、共設 11 個專責委員會之一的沙特音樂委員會 (Saudi Music Commission)，將於標誌性的文化目的地阿魯拉 (AlUla) 舉辦第十屆《沙特交響樂團之奇蹟》，演出匯聚 107 位沙特音樂家及表演者，重點展現沙特文化遺產。
《沙特交響樂團之奇蹟》過往曾在多個國際主要城市巡迴演出，包括巴黎、墨西哥城、紐約、倫敦、東京及悉尼，透過於各地呈獻別具特色且具協作性的演出，在世界舞台呈獻沙特阿拉伯的音樂文化遺產。
即將演出的沙特國家交響樂團及合唱團音樂會，將以融合現代元素的沙特傳統旋律，展現王國多元豐富的藝術面貌。這些引人入勝的交響樂演出將呈現來自沙特阿拉伯各地的多種音樂樂器及表演藝術，全面展現其地域文化特色。
沙特音樂委員會行政總裁 Paul Pacifico 表示：「音樂是文化身份的重要表達，也是連結觀眾的普世語言。透過《沙特交響樂團之奇蹟》音樂會，我們與觀眾分享和表揚多元、結合傳統與現代的沙特音樂文化遺產，並於阿魯拉這個非凡場地呈獻精彩的表演。」
位於阿魯拉瓦迪阿沙爾 (Wadi Ashar) 的馬拉雅音樂廳，以由超過 9,700 塊玻璃板組成的鏡面外牆聞名，巧妙融入周邊自然景觀，成為具代表性的文化地標。該音樂廳過往曾舉辦多場國際音樂會及文化演出，邀請 Alicia Keys、Andrea Bocelli 及 Mohammed Abdu 等多位全球及阿拉伯地區頂尖藝術家登場表演。
《沙特交響樂團之奇蹟》展現沙特王國致力弘揚與傳承文化及音樂遺產的承諾。
關於文化部 (Ministry of Culture)：
沙特阿拉伯擁有悠久而深厚的藝術與文化歷史。文化部致力發展沙特阿拉伯的文化經濟，並使公民、居民及訪客在當地的日常生活更充實。
文化部轄下設有 11 個專責行業委員會，透過珍視文化遺產、激發嶄新而富啟發性的表達形式，致力支持及保存一個既忠於歷史、亦面向未來的多元而蓬勃的文化生態。
在社交媒體上關注文化部：X @MOCSaudi（阿拉伯文）；@MOCSaudi_En（英文）｜Instagram @mocsaudi
關於音樂委員會 (Music Commission)：
音樂委員會是隸屬於沙特文化部轄下 11 個專責行業委員會之一，於 2020 年成立，負責監督沙特王國音樂產業的發展。
委員會致力支持音樂產業成長，推動全民音樂教育的普及，並賦能音樂人才發展。其目標是透過創造就業機會、規範行業發展，以及建設世界級基礎設施，提升音樂產業對經濟的貢獻。
如欲了解更多關於音樂委員會的資訊，請瀏覽 https://music.moc.gov.sa/en，以及音樂委員會於 X 平台的專頁 @MOC_Music
