《沙特交響樂團之奇蹟》將於阿魯拉演出，慶祝沙特音樂文化遺產

沙特阿拉伯利雅得2026年1月22日 /美通社/ -- 由 1 月 22 日至 23 日，隸屬文化部、共設 11 個專責委員會之一的沙特音樂委員會 (Saudi Music Commission)，將於標誌性的文化目的地阿魯拉 (AlUla) 舉辦第十屆《沙特交響樂團之奇蹟》，演出匯聚 107 位沙特音樂家及表演者，重點展現沙特文化遺產。

《沙特交響樂團之奇蹟》過往曾在多個國際主要城市巡迴演出，包括巴黎、墨西哥城、紐約、倫敦、東京及悉尼，透過於各地呈獻別具特色且具協作性的演出，在世界舞台呈獻沙特阿拉伯的音樂文化遺產。

即將演出的沙特國家交響樂團及合唱團音樂會，將以融合現代元素的沙特傳統旋律，展現王國多元豐富的藝術面貌。這些引人入勝的交響樂演出將呈現來自沙特阿拉伯各地的多種音樂樂器及表演藝術，全面展現其地域文化特色。

沙特音樂委員會行政總裁 Paul Pacifico 表示：「音樂是文化身份的重要表達，也是連結觀眾的普世語言。透過《沙特交響樂團之奇蹟》音樂會，我們與觀眾分享和表揚多元、結合傳統與現代的沙特音樂文化遺產，並於阿魯拉這個非凡場地呈獻精彩的表演。」