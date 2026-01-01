熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-22 19:15
更新：2026-Jan-22 19:15
Media OutReach Newswire

華為：自動化、數碼化及AI為推動電網現代化的關鍵動力

分享：

西班牙巴塞隆拿 - 2026年1月22日 - 僅 2025 年，全球即發生逾十宗重大停電事故，嚴重擾亂電力供應，影響超過 12 億人。全球電力企業一直將系統穩定視為首要任務。

華為電力數碼化業務單位全球市場與解決方案總裁 Jason Li
華為電力數碼化業務單位全球市場與解決方案總裁 Jason Li

華為不僅關注電網的穩定性，邁向碳中和的進程，正加速著可再生能源及電力使用的全面電氣化。面對大量新能源接入及不可預測的新型負載，電力系統必須具備高度靈活性。

華為電力數碼化業務單位全球市場與解決方案總裁 Jason Li 表示：「過去，我們主要依賴自動化技術處理電網問題。但面對未來，電網將從單純的傳輸系統，轉變為能源轉型的關鍵角色。數碼化與人工智將不再只是選擇，而是構建核心發電的必要元素。這些技術結合自動化，將共同成為推動電網現代化的關鍵動力。」

他補充道：「我們相信，將數碼科技深度融入電力場景，配合電信與 AI 重塑發電與運營模式，將為電網帶來前所未有的穩定與靈活性。」

智能電網展位
智能電網展位

隨著分佈式太陽能系統、儲能設備及電動車充電設施大規模併入電網，伴隨用戶互動增強與負載側交易模式的興起，配電網絡的平衡、穩定與安全性正面對前所未有的挑戰。

Jason 指出：「未來電力系統的重大突破將來自配電層級。而其關鍵，在於實現 400 伏特低壓層級的全面透明化管理。為此，華為已聯同合作夥伴開發智能配電方案 (IDS)，實現低壓配電的可視性管理。」

在即將舉行的 2026 年世界行動通訊大會 (MWC) 上，華為將展示其電力數碼化領域的最新 AI 應用，涵蓋智能配電、變電站解決方案，以及電廠巡檢等技術。有興趣深入了解電力行業數碼轉型成功案例的人士，歡迎蒞臨 Fira Gran Via 展館 1 號 1H50 展位。


adblk4

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務