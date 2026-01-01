社聯首次公布香港善行營商實踐數據 3500間善行企業獲嘉許 在職照顧者支援成友善職場新指標

香港 - 2026年1月22日 - 香港社會服務聯會（社聯）今日假香港會議展覽中舉行2024/25「商界展關懷」計劃嘉許禮，邀得香港特別行政區政府勞工及褔利局局長孫玉菡先生，JP擔任主禮嘉賓，今年共有3,500間善行企業及機構獲得嘉許。



「商界展關懷」計劃嘉許禮暨善行企業實踐數據發布於今天圓滿舉行，並邀請勞工及褔利局局長孫玉菡先生，JP出席擔任主禮嘉賓，並與社聯管理層合照。 嘉賓名單左起： 社聯行政總裁陳文宜議員 中聯辦社會工作部處長陳子明先生 勞工及褔利局局長孫玉菡先生，JP 社聯主席管浩鳴法政牧師，SBS，JP 社聯副主席陳智思先生，GBM，GBS，JP 社聯副主席翟冬青女士

社聯首度發布《善行營商實踐數據》，透過伙伴合作、社會、經濟及環境可持續發展四大範疇，深入分析本港企業在應對人口高齡化、勞動力挑戰及氣候變化等社會議題上的實踐趨勢。



勞工及褔利局局長孫玉菡先生，JP恭賀獲「商界展關懷」計劃嘉許的企業和機構。他表示，要建構關懷社會，政府和非政府組織難以獨力完成，商界亦是很重要的力量和夥伴。作為僱主，照顧好自己的員工，除了能夠幫助員工家庭，也有利於企業發展，吸引優秀人才，互惠共贏。他期待商界能夠更積極參與計劃，建構一個更關愛的社會。



3500間善行企業／機構今日獲得社聯嘉許，當中表現尤為出眾的機構，獲發領先表現的標誌。

二十四年深耕商社合作：28%夥伴關係長達10年或以上



「商界展關懷」計劃至今已推行 24 年。社聯主席管浩鳴法政牧師，SBS，JP致辭時表示：「今年計劃進行了重大革新，將國際可持續發展框架本地化。透過首份實踐數據分析，我們得以觀察商界在應對人口高齡化、勞動力挑戰及氣候變化等挑戰時的整體表現，期望未來能透過這些實踐趨勢，引領企業將關懷文化轉化為具體的商業決策。」



數據顯示，商社合作已建立深厚根基，超過七成企業與社區伙伴的合作關係達 3 年或以上，更有 28% 合作長達 10 年或以上，反映出跨界別協作追求長遠穩定的夥伴關係。



104間企業/機構為在職照顧者提供支援措施表現出色，獲嘉許為「照顧者友善企業/機構」。

職場新戰場：在職照顧者支援成關鍵 「添孫假」成創意亮點



企業在照顧者支援上的表現成為焦點。數據顯示，超過八成企業已普及彈性工作安排；而今年有 104 間企業因其出色的支援措施而獲得「照顧者友善」特別嘉許。社聯行政總裁陳文宜議員觀察到不少創新案例：「已經有企業推行 8 星期全薪領養假、5 日獨生子女照顧假，甚至『添孫假』。此外，也有企業提供長者陪診支援。支援照顧者不一定要大灑金錢，只要從員工需要出發，善行營商有無限可能。」



社聯五大善行營商建議：轉化「隨手做」為「政策化」



企業在慈善捐贈與行動力上表現出色，但在環境數據追蹤（僅約30%）及職場多元化方面仍有進步空間。為此，社聯提出五大重點建議：

